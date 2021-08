México Situación Económica a la mitad del 2021.

PROMETEO

La SHCP genero dos reportes relevantes con relación a la economía y al sector bancario privado, con relación a ello destaca en sus informes los siguientes 10 puntos:

1) La economía de México se encuentra en una fase sólida de recuperación gracias al fortalecimiento del mercado interno, que se ha consolidado con la apertura de las actividades económicas derivada del avance del programa de vacunación contra el COVID-19.

2) Los niveles de actividad económica y empleo se encuentran en 99.6% y 98.8% de sus niveles pre- pandemia, respectivamente.

3) Las últimas cifras del IGAE (indicador global de actividad económica) muestran un crecimiento real de la economía de 6.2% en los primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2020.

4) En el mercado laboral, al cierre de junio se recuperaron 12.3 millones de empleos, un promedio de 880 mil plazas de trabajo al mes desde el inicio de los cierres de la economía por la pandemia.

5) El consumo y la inversión privada continúan expandiéndose, apoyados por las menores restricciones sanitarias y la mejora en las condiciones económicas.

6) Los ingresos tributarios, sin incluir el IEPS de combustibles, tuvieron un crecimiento real anual de 2.4% respecto al primer semestre de 2020 y fueron mayores al programa en 42 mil 902 millones de pesos, en línea con la reactivación económica y el aumento recaudatorio.

7) La fortaleza de los ingresos permitió aumentar el gasto directo de las dependencias federales en labores sociales, económicas y de gobierno en 88 mil 643 millones de pesos.

8) La solidez de las finanzas públicas ha permitido mantener la deuda en una trayectoria sostenible, sin sobrepasar los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso.

9) La calificación de la deuda soberana ha sido reafirmada este año en 7 ocasiones, todas por encima del grado de inversión. Lo anterior en un contexto en el que 22 economías han sufrido acciones negativas durante 2021 por alguna de las tres principales agencias calificadoras (S&P Global Ratings, Fitch y Moody’s)

10)Los 50 bancos que integran el sistema bancario mexicano obtuvieron una calificación satisfactoria, dados los resultados del Índice de Evaluación de Bancos y la información otorgada a la Secretaría de Hacienda.

El nuevo Secretario de Hacienda Ramírez de la O , buscará alcanzar sus objetivos expuestos en un adecuado clima económico y mejorar la confianza con los empresarios e inversionistas, impulsando la recuperación económica del país que inició en 2021. El último reporte de INEGI señala un rebote anual de 19.6% en el PIB, repuntando ya por actividad económica de la industria, comercio y servicios.

La maduración de los programas de inversión, en especial los proyectos público-privados en infraestructura en favor del crecimiento económico circular en todo el país. El uso adecuado de recursos internos y balance fiscal va a complementarse con un mayor crecimiento económico, apoyándose en la tendencia que reflejan los indicadores macro. La importancia de la banca de desarrollo para impulsar la economía del país y los proyectos de desarrollo regional que son clave en el crecimiento de largo plazo. Lo cual debe ser claro y realizable con el Plan Financiero multianual hasta el 2024.

México observa un crecimiento promedio de promedios de su población anual del 1.2% en los últimos 10 años (2010-2020), en tanto en el mismo período el PIB promedio de promedios anual es de solo el 1.7%, si bien el ritmo de población ha disminuido, las expectativas de vida se han ido a la alza en niveles promedio de 75 años, para tomar en cuenta que en los años 80s la expectativa de vida era de 64 años, luego entonces si bien la población muestra tendencia a la baja, la economía no ha tenido un crecimiento sostenido por arriba del crecimiento de la población y la expectativa de vida presiona el tema de pensiones y además de limitar mejores condiciones de desarrollo en la economía familiar. Lo cual se observa con riesgos a futuro a considerar en las finanzas públicas en especial por el componente de una creciente estructura informal superior al 50% de la población económicamente activa.

La Banca de desarrollo no reporta buenos indicadores desde hace décadas, el reciente reporte de FOVI (entidad financiera orientada al vivienda, reporta niveles del 70% en cartera vencida, la situación en SHF, no es mejor, dado su vínculo directo, esto significa que los proyectos de vivienda de los últimos 20 años no tuvieron los resultados esperados. Así mismo el tema de MIPYMES sigue con rezagos acumulados y es fundamental para el crecimiento económico sostenido y la dinámica regional que requiere potencializar sus actividades.

Hasta ahora hay una Banca Comercial concentrada en 5 Bancos con el 80% del negocio y la utilidad reportada a junio de 2021. Hay otros 45 bancos que se han concentrado en nichos de negocio o productos, con muy diversa posición de resultados y dentro de ese grupo hay identificados 5 Bancos con problemas de alta cartera vencida sectorizada y presión en sus estructuras de capital y liquidez, que las autoridades tratan de minimizar por no considerar sistémicos. Ese es un reto que debe ubicarse con objetividad.

Por otra parte el sector Financiero no Bancario, tampoco ha sido un factor de crecimiento, más allá de campañas de publicidad activas, la falta de información confiable validada por las autoridades financieras en un universo tan grande en especial de SOFOMES ENR que contenga un reporte oficial de sus indicadores financieros, riesgos operativos y participación de negocios. Desregular el sector no fue una buena medida, multiplico la figura exponencialmente, pero no el crédito productivo.

Debemos aprovechar este reacomodo post pandemia y generar la base para un crecimiento promedio superior al 4% del PIB anual, es la única forma de despresurizar la economía y la fuerte deuda pública heredada y que al final estamos pagando varias generaciones pasadas, presentes y futuras. Nuestro sistema financiero está concentrado en capitales extranjeros y por ello es importante equilibrar al sector fortaleciendo a la Banca de Desarrollo con capacidad y potencializar a los intermediario nacionales, hay que recuperar posiciones y el control del sistema de pagos y credito que tuvimos hasta los 90s y que si bien se ve difícil, tampoco es imposible, equilibrar el tema no con grandes instituciones, sino con instituciones sanas, agiles y productivas. Esto no es un sueño guajiro de mi parte, las nuevas tecnologías, las Fintech, la aplicación de una verdadera reforma financiera y judicial son fundamentales para ello y tener piso parejo entre los intermediarios financieros.

