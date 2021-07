La Economía y el Sector Automotriz

PROMETEO

En México hay 50 millones,594 mil ,282 vehículos, ello con cifras del último censo reportado del INEGI , aquí, la evolución del parque vehicular es expansiva, en 1980 existían 5 millones de vehículos en el país, para 1990 cerca de 10 millones de vehículos registrados, para el año 2000 subió a 15 millones de vehículos y para 2010 el número se ubicó en 32 millones de vehículos en el país. A partir de ese año, se suman en promedio por año 2 millones de vehículos al parque vehicular. Del total de vehículos 75% son automóviles, 2% son autobuses de pasajeros y el 23% corresponde a vehículos de carga. El 35% del parque vehicular esta registrado en la zona metropolitana de la CDMX, toda la región Norte del país con el 32%, la región Occidente/Bajío con el 15% y el Sur Oriente con el 18%.

De acuerdo a la Asociación de la Industria Nacional de autopartes, el parque vehicular tiene 14 años de uso a 2020, el cual ha ido envejeciendo por razones económicas de los propietarios, que optan por reparar y dar mantenimiento a sus vehículos, o bien optan por adquirir vehículos seminuevos.

Sin embargo, se estima que del total de vehículos hay un 10% (mas der 5 millones de vehículos) que está parado por ser vehículos sin refacciones o por el abandono de los propietarios que se convierte en chatarra y contaminación publica. Esto hace probable que las cifras entre el INEGI que basa su reporte en el registro de vehículos de estados y municipios y con las estadísticas de diversas fuentes especializadas. El parque vehicular total registra que hay 18 millones de autos chocolate, la mayor parte en el norte del país, son autos descontinuados, por lo que no hay seguros para cobertura adecuados, los problemas mecánicos y de refacciones asociados, sin embargo, lo atractivo de los precios han sido la opción para millones de mexicanos y eso ha generado su expansión en el parque vehicular.

En el mundo destaca USA con más de 320 millones de vehículos, le sigue China con 160 millones de vehículos, la India con 150 millones, Japón con 90 millones de vehículos, Rusia con otros 80 millones de vehículos, México y Brasil con un parque vehicular del orden de los 50 millones de vehículos. Así que estamos en el grupo con mas vehículos registrados. En el caso de México, la mala y corta inversión y planeación de transporte público, eficiente, seguro y suficiente. Son factores que han estimulado el expansivo y desordenado crecimiento de vehículos, aunado a la mala infraestructura urbana en zonas populares principalmente en las 25 zonas metropolitanas más pobladas de México.

Para mover los vehículos en México se consumen cerca de 800 mil barriles por día de gasolina (fuente global economy/ Departamento Energía USA), somos el 4º Consumidor de gasolina en el mundo. Pero producimos menos de la mitad de lo que se consume, por lo que a pesar de ser un país petrolero (10º) en el periodo de mayor expansión del parque vehicular hemos sido importadores del 60% de la gasolina que se consume. Así que la Refinería de Dos Bocas, la adquisición de Deer Park reciente en Texas y la actualización de las otras seis existentes, le darán a México la posibilidad de generar 1.4 millones de barriles diarios y con ello garantizar la demanda de gasolina, diésel y turbosina entre otros petrolíferos de la industria, pero más del 50% es para gasolina.

Ahora bien, la tendencia mercadológica y de diversos opinologos y politólogos de cada día, hablan de la nueva tendencia en vehículos eléctricos. Pero ubiquemos la realidad en México hay 1500 en total, híbridos enchufables son 7000 y los híbridos regulares son 77 mil. En suma, son 85,500 vehículos vendidos y registrados como eléctricos o híbridos. Por lo que esa visión futurista e inmediatista es como los viajes a la luna de Musk, Bezos o Branson, son posibilidades reales para muy pocos en el mundo y por lo tanto el uso de vehículos de gasolina para la mayoría seguirá siendo la forma de transporte para las próximas tres décadas. Pues además se analizarán esquemas de menor contaminación y uso de trasporte público eléctrico más eficiente y eso será lo que de manera gradual pero continuada nos llevará a generar menor usos de combustibles como los actuales. Los mismos fabricantes de autos que hoy señalan que en el 2030 ya solo fabricarán eléctricos, pues que bien, que harán con el parque vehicular anterior y a que países los enviarán, si ya se sabe lo que esa pensando el lector. Por ello es importante reflexionar con mayor información.

Por otra parte, con datos de INEGI, están registrados 186 mil establecimientos dedicados a la mecánica, reparación, mantenimiento y servicio eléctrico automotriz, el 90% son microempresas y generan 500 mil empleos, existen más de 50 mil refaccionarias automotrices, que generan otros 500 mil empleos. Sin embargo, los mecánicos y ayudantes en la informalidad son de una cifra similar a los registrados y tiene sentido con relacion al parque vehicular que hay en el país. Valdría la pena preguntar a los expertos de opinión de todo y nada, que haríamos con esa población económicamente activa. Sin duda el parque vehicular de eléctricos e hibrido seguirá creciendo, pero nos era inmediato y por ahora se debe atender la demanda de gasolina y el uso en buenas condiciones de los vehículos y empezar en un programa ordenado para renovar el parque vehicular del país. Ahí es donde se debe participar en opinión con sustento y datos duros.

La industria automotriz mexicana es el sexto fabricante en el mundo, primero de América Latina, el sector aporta el 20% del PIB manufacturero y el 4% del PIB nacional, sin duda uno de los principales motores de la economía y que ahora es factor clave en la recuperación económica post covid, así mismo la oportunidad de integrar la cadena productiva mas vertical en cada región con potencial. México cuenta con 13 tratados comerciales que le permiten exportar anualmente mas de 3.5 millones de vehículos promedio por año. En México se venden 1 millón de autos en promedio, la venta en 2020, se cayó en un 40%, pero ya en este año refleja recuperación a los niveles anteriores. El 70% de los autos que se venden en México es con crédito. Y destaca que el financiamiento es otorgado en un 80% por los intermediarios no bancarios (Sofomes) y el 20% por los Bancos.

Datos que reflejan la enorme importancia del sector automotriz para todos los agentes que participan en el de manera directa e indirecta, que es un factor de riqueza y desarrollo y que es una vocación natural de México, que ha mostrado que hay calidad, hay mucho por hacer en conjunto con los socios comerciales y desarrollar tecnología de menor contaminación, pero también de ubicar la realidad y no solo pensar en proyectos personales o de grupo como si fuéramos los supersónicos, no lo somos. Necesitamos la refinerías operando y eficientes, necesitamos regular los autos chocolate y no generar mas chatarra, generar buenas opciones asequibles para la mayoría y desarrollar un verdadero modelo eficiente de transporte público ( metro, microbús, tren ligero, cablebús, todos lo que apoye la movilidad) y motive el desarrollo regional y metropolitano de todo el país.

Columna de Mario Sandoval Chávez

Twitter: @MarioSanFisan

CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios.

Ex Presidente Nacional AMFE

corporativo@fisan.com.mx