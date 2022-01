Mariana y Samuel, extraviados (el papa Francisco también)

Pues lo único que el hombre cumple en serio es nacer; luego en derredor le asedia la farsa, y como Dios no lo remedia ni sirve, del pesar el cruel cauterio da en actor. Y en este ministerio cobra de la tal vida triste asedia y la muerte es escena de comedia aunque prólogo sea del misterio. Miguel Unamuno

A mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Dante Alighieri

El Instagram los enloquece. Algo ocurre con las redes sociales que los aturde; por un “like” más, una historia muchas —demasiadas— veces compartida y los corazoncitos de sus seguidores, este par de jóvenes políticos son capaces de hacer y decir muchas tonterías. A ratos se intentan alejar del vicio, mas rápido recaen.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció que los niños y adolescentes de la entidad que padecen cualquier tipo de cáncer tendrán bajo su mandato cobertura universal en salud para garantizarles sus tratamientos de manera gratuita. Enhorabuena. Ante esa propuesta llena de esperanza, en especial dado el desabasto que hay en medicamentos, equipo y material a nivel nacional, ¿qué necesidad había de hacer desfiguros posteriores?

El anuncio de que “adoptarían” al pequeño Emilio durante este fin de semana probó que los gobernadores fosfo fosfo de Nuevo León están extraviados. No hay otra forma más sutil para decirlo.

El convertir en espectáculo las cosas serias será la perdición de Sammy y Mariana. ¡Ese afán de optar por el camino más corto para terminar NO siendo tomados en serio por la gente seria! Demuestran que no entienden la sutil diferencia entre las relaciones públicas y la comunicación política de un gobierno eficiente, progresista y comprometido, de aquellos instantes transformados en fugaces recordatorios para la chunga en redes sociales.

La función pública no se trata de fotografías y falsas escenas melodramáticas como fue el nuevo corte de pelo de Mariana para estar muy chic y a la moda, simulando en el acto solidarizarse con los niños enfermos de cáncer que pasan por un proceso de quimioterapias (unas que muchas veces dejan secuelas de por vida en sus sistemas digestivos y óseos).

Lo mismo: atender a niños huérfanos no es llevar a uno de ellos a ser retratado de naranja un par de días, vestirlo de fan de Los Tigres o quejarse de que no les dejó dormir porque tenía hambre…¿Sabrán que el pequeño no tendrá ni siquiera un recuerdo de esos días dada su corta edad?

La actitud de los regio gobernadores es deplorable. Para que se den una idea: tan criticable como la austeridad de la 4T, que ya es decir bastante.

Lástima que siendo ambos tan jóvenes con una visión al futuro, sigan actuando de forma caduca y con fines propagandísticos.

El “permiso de convivencia familiar”, figura jurídica con la cual Emilio estuvo estos días con Samuel y Mariana, disfraza el haber tenido al pequeño como si se tratase de una mascota (quizá aquella que la señora tuvo que poner a dormir hace unas semanas); un elemento más para las fotografías.

Tal vez quisieron ser los “buenos cristianos” que pidió de forma falsa e incongruente el papa Francisco. No se olvide que acusó de egoísta a la juventud que opta por tener mascotas en lugar de hijos; una condena viniendo de quien representa la voz de Dios en la tierra.

La anacrónica visión del sumo pontífice que intenta imponerse sobre la libertad del ser humano; que cada quien haga lo que mejor le venga en gana. Olvidando, por cierto también, que hay personas que no deberían tener ni unas —mascotas— ni otros —hijos—. Mi humilde opinión… La forma en que se expresó el máximo exponente de la Iglesia Católica olvidó que uno de los pilares de la dos veces milenaria institución es el amor. Y como tal, si por alguna razón no se tiene amor para los niños, es mejor no tenerles. En fin.

Volviendo a los gobernantes neoleoneses, ¿cómo se piensa conseguirán las medicinas oncológicas, quimios, radiaciones y otras terapias para los enfermos de cáncer? Porque lo importante no es hacer el anuncio del programa y de la política pública, sino que se conozca la profundidad y la realidad de lo comprometido.

De igual forma, el permiso de “convivencia familiar” debe ser pensado en cómo apoyar a todos los niños huérfanos, no en los réditos que las fotos le significan al gobernador y a su esposa.

Esto es, lo que se tiene que hacer en las guarderías, estancias infantiles, orfanatos, control natal, escuelas, centros de readaptación social y un largo etcétera. Urgen propuestas para Nuevo León; de preferencia unas que sean efectivas, positivas y que puedan ser replicadas en otras entidades de la República.

Por último: siempre les he reconocido a los periódicos Reforma y El Norte el señalar las excentricidades o abusos de los gobernantes. Como tal, llama la atención lo calladitos que se encuentran ante este triste espectáculo que acabo de narrar.

Samuel y Mariana están extraviados, por el bien de ellos y de todo Nuevo León, ojalá encuentren pronto el camino. Esa vía puede que pase por las redes sociales, pero definitivamente no se limita a ellas.