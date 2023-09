“Agradezco profundamente el compromiso de quienes nos han representado en todo el país. Conmovedor su esfuerzo frente a condiciones muy adversas., por iniciarse el conteo, nuestro objetivo es defender a carta cabal, el voto libre (boleta de encuesta) de la ciudadanía.” Marcelo Ebrard Casaubón

De esta manera, Marcelo Ebrard Casaubón, quien al final (cómo ya sabíamos) no resulta vencedor en la contienda interna de Morena , —y así lo afirmo, después de verlo despotricar y desmarcarse de los resultados en el WTC— cosa que ya se veía venir “dendenantes”, con esas palabras, y la velada amenaza de siempre “agradece al público”, su mensaje dejó mucho que desear, sobre todo cuando lo dio apenas ayer, un día antes de este suceso importante para el pueblo de México, para el voto, para los electores, para quienes desde Morena están cuidando el proceso a distancia, la gente a la que de verdad le importa lo que está sucediendo en la Cuarta Transformación.

Marcelo hoy dice que no reconocerá el resultado, pero ya desde el inicio había querido sembrar dudas respecto a la veracidad del proceso, la encuesta en curso en estos días y veladamente horas antes de que comenzara el conteo, seguía lanzando amenazas, sin otros recursos ni fundamentos, hablando de “Incidencias y problemas”, provocando la rechifla en redes, para la gran mayoría ya estaba dando patadas de ahogado.

Exacto, gran parte del descontento de las huestes morenitas son precisamente los moditos de Marcelo y más de su equipo, esos asesores que pareciera no pueden entablar una conversación e interacción adecuada en las redes sociales. Aquellos a los que no les ha gustado escuchar verdades porque tienen toda la forma de manipular muy similar a como lo hace la oposición desde hace tiempo.

Marcelo cometió errores muy graves, uno de los principales fue el dejar acercarse a personas con pensamiento de ultraderecha y a muchos ex de partidos en decadencia, esos que quieren regresar al mismo patrón político, ese que venía prevaleciendo antes del 2018, las conversaciones, interacciones con las verdaderas huestes morenistas, han derivado en encontronazos fuertísimos, sobre todo en la red social, Twitter, el reclamo al equipo de Marcelo Ebrard siempre fue ese, la tergiversación, la manipulación incluso de imágenes, de datos.

El mal asesoramiento que tuvo; si a alguien tiene que echarle la culpa Marcelo de este fracaso es a sus asesores, cuando un pensamiento obcecado en regresar al pasado para recuperar los privilegios era manifiesto, ¿los asesores al frente le pudrieron la campaña? Sí, aplicando lógica pura, lo que vemos son las mismas actitudes belicosas que la oposición muestra en contra de los morenitas, aquellos que desde el comienzo de este proyecto sudaron sangre, sudor y lágrimas entre casa y casa, buscando la aprobación, cosa que obviamente Marcelo no hizo, el equipo de Marcelo ridiculizó desde el inicio la imagen antes impecable del excanciller.

Otro punto fundamental para los amloistas morenistas, a Marcelo no le costó trabajo duro en las calles lograr posicionar a Morena, Marcelo llegó cuando el barco ya estaba a flote e iba a todo vapor y tuvo la oportunidad, al estar en un pedestal tan importante como era la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un cargo fundamental.

Pero haciendo recuento del pasado, aún dentro de la Cancillería, dejó mucho que desear a los paisanos que viven en el vecino país del norte, Estados Unidos, quienes dan cuenta una y otra vez de la forma como son tratados al tener que casi mendigar, desafortunada y raquítica atención por parte de los consulados y estamos hablando del periodo de Marcelo.

Marcelo se dedicó a hacer política con los de arriba para afianzar nudos a los cuales asirse después. ¿Pero realmente ayudó a las personas de abajo? Recuerdo cuando empezó a vislumbrarse la candidatura, quiso lanzarse con un número de WhatsApp que dio a todas las personas, donde aparentemente contestaba él, en el cual tuve interacción varias veces y varias veces al respecto le pregunté sobre los proyectos de Andrés Manuel. ¿Y qué pasaría de llegar él a la presidencia en 2024?

Todo el tiempo me contestó sobre continuidad, pero una cosa es lo que me contestaba en WhatsApp y otra cosa muy diferente los actos. Ahí se empezó a notar la incongruencia, incongruencia que a la postre es lo que ha dado Marcelo con este revés, sumado a la mala elección de los asesores, de sus voceros, estas personas con mucho sesgo derechista, que obviamente no convergen con el pensamiento de la Cuarta Transformación, se enfrentan una y otra vez en las redes sociales, insultando incluso a las personas que siguen a Morena, a las personas que siguen a Andrés Manuel López Obrador desde aquellos tiempos donde él estaba en el PT, cuando su paso y triunfos al frente del PRD.

Recordar el trayecto de Marcelo a lado de AMLO es importante, todo este trayecto de vida, han ido codo a codo, SIC, obviamente las huestes pusieron el grito en el cielo, respingaron y empezaron a confrontar al equipo de Marcelo, las triquiñuelas, la manipulación, la forma de hacer política berrinchuda, de Fernando Coca, de Malú Mícher y compañía dejaron mucho que desear y tienen una responsabilidad mayor en este fracaso.

Marcelo desde hace mucho tiempo atrás, ha estado muy lejos del pensamiento y hechos de la Cuarta Transformación, Marcelo comenzó a alejarse hace mucho tiempo de la continuidad que pregonaba en mensajes y en redes, desde el momento que empieza a formar su séquito alrededor., desde el momento que empieza un dispendio grandísimo de publicidad, maquillada tras un libro, qué más bien era una oda al míreme, qué bonito soy como me quiero, donde su mujer firma autógrafos emulando los tiempos gloriosos de “La Gaviota” …

El pueblo morenista de México reaccionó, porque sin proponérselo, sin quererlo o dándose cuenta de ello, Marcelo estaba recurriendo a todas las prácticas del viejo régimen, mezcladas con las tácticas intimidatorias, manipuladoras y vergonzantes del panismo, actos de ultraderecha. Ahí es a donde debe voltear Marcelo para buscar reflexión; porqué todavía hoy, hace unas horas, hace unos minutos, sigue echando por la borda lo poco que queda del prestigio ganado, si se puede llamar así, a su paso por Relaciones Exteriores, lo vemos dando entrevistas en los medios fácticos que gustoso le dan micrófonos y cámaras, sabiendo que su frustración le hará decir palabras de las cuales seguramente el día de mañana se arrepentirá; lanzando amenazas veladas por todos lados, porque las cosas no se dan como Marcelo quiere, porque las cosas no están saliendo como ellos creen y desde la burbuja donde se posesionaron creen tener la razón. Lo que está sucediendo con Marcelo Ebrard Casaubón. Lo veíamos venir desde hace tiempo y apenas en redes sociales le pregunté a Fernando Coca:

¿Si Adán Augusto o Claudia Sheinbaum tuvieran una pareja extranjera, hubiera utilizado ese recurso para manipular la información?

El electorado sabe a qué me refiero, pero hay niveles, hay niveles y los votantes de Morena no son tontos. ¿Y se han percatado? Obviamente se lo recriminaron en redes sociales muchas veces: “Con una Martha Sahagún y con una gaviota, bastó y sobró”, al pueblo no le interesa una primera dama para mostrar en fotografías, para cosificarla o para dejarse manipular.

Terrible la estrategia para llegar al poder por parte del equipo Marcelo, varias veces me llegaron invitaciones de diferentes grupos, de diferentes personas con las que tengo amistad muy cercana, pero en cuestiones políticas debe uno fijar un camino., y amablemente rechacé todas y cada una de ellas.

Es momento es observar, es momento de analizar los triunfos y los fracasos de lo que está sucediendo en nuestro país, con la más grande fuerza política existente, al mismo tiempo recordar las grandes obras que Andrés Manuel López Obrador ha impulsado, pues estas necesitan de una persona capaz y responsable aquel que pueda seguir puliéndolas para lograr el nivel que México puede y debe alcanzar.

La continuidad me repitió tantas veces Marcelo, lograr la continuidad y con ello pasar a la historia. ¿Hubiera sido tan fácil, Marcelo? Aún con todo lo que había en contra si se hubiera rodeado de las personas adecuadas, hubiera sido tan fácil. Pero desde el momento que permitió la manipulación y la ridiculización, los números jamás repuntaron como quisieron hacer ver, haciendo corajes con encuestas cuchareadas y a modo, sus expertos en mercadotecnia utilizaron psicología oscura tratando de desinformar, tratando de desvirtuar a los contrincantes en vez de centrarse en los puntos fuertes de su candidato, trataban de debilitar a los otros fallando miserablemente en el intento, y deslavando día a día a su candidato.

El resultado salta a la vista, el pueblo de México informado, las mañaneras se han vuelto un referente tan importante en la vida política de México no solamente para el país y para los mexicanos, sino para el mundo entero y va a ser muy difícil para quien va a ocupar la silla presidencial, llenar el vacío que en 2024 vamos a sentir los mexicanos. Una tarea prácticamente imposible, porque es muy cierto y todo México lo sabe y aunque a la oposición le duela y den patadas de ahogado, la contienda interna que estamos viendo en Morena es la antesala de quién será presidente (a) de México.

Es muy fácil de entenderlo los números duros e indolentes te dan la realidad de lo que sucede, es bien sabido y los morenistas, esos de verdad interesados en la Cuarta Transformación, lo han dicho con voz en cuello, el que quede de los 3 será apoyado por las huestes amloístas pero obviamente tiene que ver mucho la forma, el trayecto realizado, las argucias o el esfuerzo para llegar justo a este momento.

Por lo pronto vemos a Marcelo siendo Marcelo.