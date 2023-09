“Pero qué necesidad”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al revelar que no pasará por el espacio aéreo de Perú cuando viaje a Chile en la gira que también contempla al Colombia del 8 al 11 de septiembre.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 6 de septiembre, AMLO dijo que se va a “rodear” Perú y eso les llevará una hora más de viaje, pero lo que busca evitar es una “majadería” de Perú en caso de que hubiera solicitado permiso y lo hubieran negado.

“Voy a decirles desde ahora para que no se vayan a enterar después y se vaya a malinterpretar. Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es publico y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo, para llegar a Santiago de Chile” AMLO

AMLO no detalló la ruta exacta por la que transitarían, no obstante, una de las posibilidades es que al salir de Colombia pudiera pasar por la selva amazónica de Brasil posteriormente por Bolivia y así legar a Santiago de Chile.

AMLO busca evitar un escándalo contra la investidura presidencial

AMLO dijo que no se tiene una relación de fuerte confrontación, no obstante, no quiere un escándalo contra la investidura presidencial.

AMLO, Dina Boluarte (Gabriel Cabello/SDPnoticias)

Itinerario de AMLO en la gira de Colombia y Chile 2023

Esta es la primera gira de AMLO en Sudamérica, en ocasiones pasadas solo ha acudido a Estados Unidos e hizo un a gira por Centroamérica y el Cuba. Tanto Gustavo Petro como Gabriel Borich ya han visitado México de manera oficial.

AMLO recibe a Gustavo Petro (Cortesía)

El viernes 8 de septiembre AMLO saldrá a rumbo a Colombia después de su conferencia mañanera. El sábado 9 de septiembre recibirá conclusiones de proyectos sobre abordamiento de combate al narcotráfico, drogas y oportunidades para jóvenes.

Ese mismo 9 de septiembre viajará a Chile y dormirá en Santiago. El domingo 10 de septiembre se reunirá con el presidente Gabriel Borich.

Ese mismo día va a haber una reunión en la embajada de México en Chile con los chilenos que se exiliaron en nuestro país.

El lunes 11 va a ser el acto oficial por los 50 años del Golpe de Estado y la pérdida de la vida de Salvador Allende, así como su viaje de regreso. AMLO dijo que por lo tanto el lunes no habrá conferencia mañanera y el martes está por confirmarse dependiendo de la hora de llegara del viaje.

De esta manera, el miércoles 13 de septiembre podría ser el día cuando se reanuden las conferencias mañaneras.

Comitiva para gira de AMLO en Chile y Colombia

La comitiva es pequeña y solo incluye a:

AMLO

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México

luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional

Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina

AMLO y Gustavo Petro declarados persona non grata por Perú

Los conflictos entre México y Perú se intensificaron por el asilo que dio nuestro país a la familia de Pedro Castillo tras intentar dar un Golpe de Estado.

AMLO rechaza a la actual presidenta Dina Boluarte, a quien ha calificado de espuria y le ha puesto trabas para que sea la presidencia de la Alianza del Pacífico.

AMLO tunde al gobierno de Perú por propuesta para declararlo “persona non grata” por críticas a Dina Boluarte (Gabriel Cabello/SDPnoticias.com)

En Perú han tachado a AMLO de injerencista y el país ha declarado personan non grata tanto al presidente de México como al de Colombia, Gustavo Petro.

No obstante, los conflictos de ambas naciones vienen de más atrás, cuando el gobierno mexicano rescató a Evo Morales en 2019 en Bolivia pero Perú, entonces gobernado por Martín Vizcarra, negó el paso por el espacio aéreo y la venta de turbosina.