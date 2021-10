¿Por esto votaron? Epigmenio, Villamil y Ramírez Cuevas (La triada infernal)

Epigmenio Ibarra , publicista de la 4T, Jesús Ramírez , vocero del presidente y Jenaro Villamil , encargado de redes sociales de presidencia, desde su llegada al poder establecieron una estrategia de comunicación social basada en la generación de conflictos y polarización de la sociedad, sin importarles el claro desgaste de la imagen del compañero y camarada presidente.

En estos tres años del gobierno de la 4T, esta triada infernal se ha encargado de manipular la realidad, confeccionar historias “a modo” y evitar cualquier tipo de debate democrático con la sociedad, las instituciones y organizaciones. Una estrategia de comunicación basada en la mentira.

La mañanera

Con su miope visión han intentado desaparecer o minimizar a los medios de comunicación nacionales o extranjeros y de sustituirlos por portales y blogs que se encargan de sostener la narrativa del presidente. Ellos son los ideólogos detrás del show cómico-musical de las mañaneras en la que participan “periodistas” de estos medios digitales y blogueros, que son la mayoría de los que asisten al Salón Tesorería de Palacio Nacional con la encomienda de aplaudir y repetir las ocurrencias, filias y fobias del compañero presidente.

La conferencia mañanera nunca cumplió con el propósito de ser un medio gubernamental informativo, desde el primer día la convirtieron en el medio propagandístico de AMLO, como el candidato eterno, no han entendido que él ganó las elecciones y que su principal labor debe ser gobernar y terminar de una vez por todas su campaña.

Al respecto, el editorialista de Milenio, Jorge Zepeda Patterson comentó en su columna: “A diferencia de las conferencias de prensa de los mandatarios de otros países, en las que los grandes periódicos y agencias de noticias son los protagonistas clave, en las de AMLO han proliferado activistas y youtubers hasta antes desconocidos, casi todos afectos a la 4T y algunos incluso con actitudes que rayan en la abyección”.

La prensa libre

En el mundo democrático la prensa libre funge como contrapeso de los gobernantes autoritarios o convierten sus investigaciones en piezas fundamentales, como el Washington Post por el caso Watergate; El Globo de Boston con la Iglesia Católica y los pederastas; The Guardian y los archivos de Snowden; el New York Times y “Los Papeles del Pentágono” sobre la guerra de Vietnam; En Estados Unidos WikiLeaks fue publicado por The New York Times, en Reino Unido por The Guardian y en Alemania por Der Spiegel; todas estas publicaciones periodísticas jugaron un importante papel para quitar a Nixon de la presidencia, mandar a la cárcel a los pederastas o corregir temas de seguridad.

Un ejemplo reciente es la publicación de los Pandora Papers, cuyos datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, en conjunto con 150 medios de comunicación global y que en México reveló la participación de altos funcionarios de la 4T, el exconsejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, el director de la CFE, Manuel Bartlett y hasta el “Rey del Carbón”, el senador Armando Guadiana, principal proveedor de carbón para la CFE.

La labor de la triada maléfica es la de tratar de descalificar cualquier publicación como la de los Pandora Papers y desde el poder amedrentar o amenazar a los enemigos públicos de la 4T, a quienes se les opongan e incluso hasta por resentimientos personales.

Epigmenio

Desde sus inicios como periodista y documentalista Epigmenio fue financiado por Salinas, pero nunca destacó más allá de los favores gubernamentales.

Por su cercanía al expresidente obtuvo un precio preferencial para la sede de su escuela, la llamada Casa Azul, propiedad del ex dirigente del PCRN, Rafael Aguilar Talamantes y con el apoyo de Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca produjo telenovelas y documentales en favor del presidente Salinas.

Regresó al estrellato al convertirse en el biógrafo autorizado de AMLO y realizar su documental, muy malo, por cierto.

Hasta ahora ha sabido mantenerse como uno de los consentidos de AMLO, al grado de que cuatro de sus empresas recibieron condonaciones de impuestos por un total de siete millones 572 mil pesos y Bancomext le otorgó un crédito por 150 millones de pesos a través de un fideicomiso que se creó exprofeso para él.

Ramírez Cuevas

El vocero de presidencia muestra un resentimiento enfermizo en contra de intelectuales de grupos como Nexos, de Héctor Aguilar Camín, Grupo Clio, Vuelta y Letras Libres de Octavio Paz y Enrique Krauze. A pesar de que formó parte de un importante grupo de intelectuales y activistas sociales entre los que estaban Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska o la suegra de José Córdoba Montoya, no pasó más allá se ser el asistente de Monsi sin obtener el reconocimiento de ningún grupo intelectual.

Villamil

El yucateco inició su carrera en El Financiero, luego trabajó en la revista Proceso e impulsó uno de los más importantes avances de la democracia en México, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que dio origen al INAI. Después se dedicó al activismo y a participar en diversos blogs, tal parece que, como parte de una estrategia para después ponerse a disposición del mejor postor, en este caso, la 4T. Hoy desde el otro lado de la trinchera, se dedica a llevar la estrategia para cancelar la Ley de Transparencia y desaparecer el INAI y a cuestionar a los medios y a los periodistas que junto con él apoyaron estas iniciativas.

Al final, lo que estos personajes pretenden es establecer un modelo similar al cubano con su medio único, el Periódico Granma.

¿Por esto votaron? ¿Por el franco retroceso al autoritarismo y al control gubernamental de la información?

Manuel Díaz I Twitter: @diaz_manuel