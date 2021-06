México.- El productor Epigmenio Ibarra criticó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por haber acudido a Palacio Nacional para buscar mostrar evidencias de que las elecciones 2021 tuvieron participación del crimen organizado en su entidad.

En Twitter Epigmenio Ibarra criticó a Silvano Aureoles y dijo que el gobernador “debe estar detrás de una reja y en el banquillo de los acusados ”, así como “a las puertas de la cárce l”.

“No frente a una reja sino detrás de ella. No en ese banquillo sino en el de los acusados. No a las puertas de Palacio Nacional sino a las de la cárcel. Así debe estar Silvano Aureoles. No les parece?”

Epigmenio Ibarra