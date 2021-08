¿A quién apoya Adán Augusto?

Leo en SDPNoticias que “Adán Augusto López descarta aspiraciones presidenciales para 2024” . Lo dijo el nuevo secretario de Gobernación en el noticiero de Azucena Uresti en Radio Formula. Sus razonamiento es políticamente correcto:

Llego (a la Segob) a hacer un trabajo de armonización, de reconciliación, de conjunción política, de diálogo y de construcción de acuerdos (...) No, yo no me veo en nada de esas cosas (en elecciones de 2024). Mi tarea es otra.”

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ