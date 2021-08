La moral de AMLO por encima de la Constitución

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el debate en torno a reformar al Poder Judicial y al INE. Dos instituciones que, se sabe, lo incomodan de manera brutal.

Sin embargo, el compañero presidente no ha aclarado el sentido de su propuesta ni qué pretende con ella, lo único que sabemos es que las resoluciones de estas instituciones lo incomodan y que no le gusta que lo contradigan.

El punto es -y que sirva para emplazar al compañero presidente y a su consejero Jurídico, Julio Scherer, para que ofrezcan, una “exposición de motivos” donde expliquen con claridad cuál es el sentido y hacia dónde quieren llegar con la Reforma al Poder Judicial y del INE- que, hasta ahora, lo único que sabemos es la molestia de AMLO por las resoluciones contrarias a su interés.

Al final, podríamos entender que no se trata de un desacuerdo con la reforma al Poder Judicial que en su momento realizó el presidente Ernesto Zedillo, pero que su autoimpuesta “superioridad moral”, no se ajusta ni con la Constitución ni con las leyes que de ella emanan:

Pero el debate sobre una reforma al Poder Judicial no puede partir de premisas arbitrarias basadas en una supuesta autoridad moral, eso no puede pesar más que la ley, ni mucho menos bajo premisas como: “La gente no puede someterse a la Ley”.

No es broma así lo dijo:

“En el caso de los ministros no veo, la mayoría no quieren el cambio, no veo que haya voluntad. A lo mejor me equivoco ¿no? y ojalá y me equivoque, pero no los veo con interés de hacer justicia, tienen una concepción -en el mejor de los casos- muy ortodoxa en la aplicación de la ley, no son capaces de entender de que la ley se hace para la gente, que la gente no puede someterse a la ley.”