Feminismo a modo partidista

Sororidad Solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas.

Nunca como ahora las autoridades han presentado represión, segregación, discriminación, humillación y sometimiento hacia las mujeres. El fenómeno lamentablemente ha venido y, en pleno siglo XXI, tenemos una brutal regresión.

Lo peor es que no existe la sororidad aun entre mujeres que ocupan posiciones políticas y se encuentran en el foco de la vida pública, algunas terminan por justificar y aceptar condiciones de desigualdad y sometimiento frente a una clase machista y poco empática.

Durante estos últimos tres años hemos sido testigos de cómo se reproduce el sometimiento de las mujeres en todos los campos sin que las autoridades acepten siquiera la existencia del fenómeno.

Matrimonio infantil

En la mañanera del pasado 26 de agosto, un reportero del medio Publimetro denunció que, en comunidades de Guerrero bajo el esquema de usos y costumbres, prevalece la venta de mujeres y niñas , principalmente para matrimonios. El reportero informó que en una expresión de sororidad las mujeres se han organizado para ayudarse y apoyarse estableciendo casas de mujeres indígenas , mismas que anteriormente recibían apoyo económico del gobierno, pero, según ellas mismas denuncian, se les ha ido recortando en los últimos años.

Ante la evidencia, la triste respuesta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, fue como siempre, de evadir su responsabilidad y culpar a sus adversarios y al mensajero, es decir, al reportero por exponerlo y después lo acusó de publicar una nota muy “maniquea”.

Así AMLO se deslinda completamente de la realidad, no quiere hacer nada a pesar de reconocer que ocurre en todos los estratos sociales, no solo en comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres:

“No se ve que desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan, ¿O tú crees que esto no se da arriba, la trata, no hay arriba?” Y ya que aventó la culpa a todos, como Pilatos se lava las manos: “Claro que sí, sí, nada más que a mí no corresponde hacer la investigación, eso corresponde a todos”.

Este problema presentado por Publimetro, ya se había hecho del conocimiento del compañero presidente el pasado 21 de mayo de 2021, en esa ocasión respondió igual que ahora, dijo que esas situaciones ocurren “por los valores que se van perdiendo, por la descomposición social, el predominio del dinero, de lo material, la desintegración familiar y el abandono de los hijos”.

Feminicidios

Hace unos meses, Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quien fuera directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, dio a conocer que la represión y uso excesivo de la fuerza pública en la manifestación por el feminicidio de Bianca Alexis , se repitió en Culiacán, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México y, finalmente en Quintana Roo, la sexta manifestación feminista reprimida . Reneaum denunció el sometimiento en contra de las mujeres que exigen justicia por otras mujeres, el querer tener una vida libre de violencia, por querer vivir en paz; además de que estos hechos no pueden volver a ocurrir en ninguna entidad.

Machismo

El pasado lunes -aún no pasaba el medio día- cuando aquí en la capital del país, en un acto de presunta agresión policiaca resultó lesionada la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón quien recibió un golpe en la nariz por un presunto elemento del cuerpo de granaderos que podría haberle impactado el rostro con su escudo para negarle el acceso al recinto de la Asamblea Legislativa de la CDMX.

Desafortunadamente, en la clase política pasa lo mismo. Lo vemos con actitudes machistas y segregaciones en todos los ámbitos. Sin duda, el machismo predomina en el gobierno de este país.

Hemos sido testigo de la defensa de personajes impresentables por la 4T, como el caso del guerrerense, Félix Salgado Macedonio acusado de presunta violación a por lo menos tres mujeres, y que al día de hoy no fue juzgado ni por las autoridades correspondientes ni por el Fiscal carnal de AMLO, Alejandro Gertz Manero , por el contrario, fue declarado por su compadre AMLO como “víctima” de los opositores. En ese momento, algunas mujeres del partido en el poder mostraron su indignación, entre ellas Estefanía Veloz que presentó su renuncia en solidaridad con las víctimas.

La oposición no se queda atrás. El actual dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, mantiene una actitud machista y confronta a la diputada Adriana Dávila, al igual que lo hizo Ricardo Anaya con Margarita Zavala, para evitar que una mujer pueda tomar las riendas de ese partido .

En la política, del color que sea, las actitudes machistas predominan sobre la equidad de género y el respeto a los derechos de la mujer. Quizá una de las evidencias más claras, ha sido la que ejerció el “gober precioso” Mario Marín, en contra de la periodista Lydia Cacho , que en su libro “Los demonios del edén” acusaba de su participación en una red de explotación sexual de niñas al exgobernador y al empresario Kamel Nacif. Recordamos aquella llamada en la que Nacif le agradece efusivamente la detención de la periodista a Marín, quien también fue secretario General de Gobierno cuando Manuel Bartlett, fue gobernador en Puebla.

Sin embargo, a pesar de la barbarie del “goberprecioso”, Lydia Cacho , contó con sororidad, algo que, en estos tiempos del conservadurismo de la 4T, parece no existir.

Con gobernantes ultraconservadores y machistas, una patente falta de sororidad y un presidente que evade el tema, avanzaremos a extremos como los que se viven en Afganistán con los Talibanes.

La tormenta perfecta, a menos de que hagamos algo.