PROMETEO

Durante la pasada semana, la administración del presidente López Obrador , tuvo como objetivo resaltar sus logros en materia económica, los grandes avances según el gobierno de Pemex y CFE, así como aprovechar para una vez mas poner en marcha la refinería de Dos Bocas, la inauguración del puente de La Concordia en Chiapas y desde luego externar su opinión en el ámbito político internacional (Venezuela/OEA/ USA), así como continuar en su estrategia de adjetivos promoviendo la reforma constitucional al poder judicial.

En su gira del adiós, en la cual se hace acompañar por la presidenta electa, la Dra. Sheinbaum, todo son logros, aciertos y méritos de su gobierno. El ocaso neoliberal y el sentido de continuidad de su movimiento, defendiendo la sobre representación, por la que definitivamente no se votó, así como el acomodo de personajes afines en puestos de coordinaciones que no existían, pero que son necesarias para que todos los incondicionales tengan premio a su lealtad. Apoyos al equipo compacto como nunca se había visto. Así que el que no obtuvo una secretaria o gubernatura, ya logró una nueva coordinación o un buen acomodo para continuar con la trasformación.

La narrativa semanal es de luces, puros éxitos, no hay margen de error o autocritica y si lo hay, es culpa de los que se fueron hace seis, doce o muchos años atrás, que, según la versión oficial, les dejaron un problemón, que ya están resolviendo y por ello el voto popular les ha favorecido para ahora incluso tener la capacidad de hacer las reformas constitucionales para prácticamente reformular el país si así lo desean y si las autoridades electorales y judiciales lo permiten. Sus simpatizantes, están convencidos de que el país y su líder han hecho cosas maravillosas, nunca vistas y sin duda para ellos, los programas sociales, los aumentos en salarios mínimos, las obras emblemáticas y todo tipo de narrativa oficialista son logros y más logros.

Pero por otra parte están las sombras, en lo económico es claro que el dólar subiendo a 19.20 pesos, ya muestra que conforme se acerque septiembre, los mercados valoraran el tema de inversión y riesgo por la reforma judicial, así como las elecciones en Estados Unidos y su desempeño económico. Si bien el tipo de cambio vivió una apreciación en los últimos dos años, ya estamos en los niveles de 2019. La inflación no cede y su dato de 5.61% anual y las tasas de referencia a doble digito, no son estímulo para una economía que no está creciendo.

El tema de inseguridad es factor en la economía, los cobros de piso, extorsión en ciudades, pueblos y carreteras (transporte de carga), impactan en costos y precio al consumidor final. Esta semana el suceso de Oxxo en Nuevo Laredo, refleja que si a FEMSA le puede pasar eso con la delincuencia local, que no pueden hacer al pequeño y mediano comercio formal. Tanto Banco de Mexico y la SHCP, hacen poco énfasis en este tema en sus proyecciones y análisis, pareciese que es un asunto que no les gusta medir y prefieren evadir. Sucede en todo el país, no son hechos aislados regionales, este gobierno no cumplió en materia de seguridad.

Esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue hackeado en sus sistemas, por lo que el tribunal que maneja más del 50% de los asuntos judiciales del país, fue vulnerado en su seguridad de sistemas y dando margen a la exposición de datos de quienes concurren a la justicia y de los litigantes. Si eso le pasa la tribunal más grande, que no puede pasar en el resto. Qué medidas correctivas y de solución habrá, hasta este lunes aún no hay un pronunciamiento de las mismas autoridades judiciales, de la CDMX e incluso federales y eso que acaban de regresar de vacaciones los juzgados. Solo reflexionemos los millones de datos en materia penal, familiar y civil que han sido objeto de robo y posible mal uso.

Del tema de la entrega o captura de los capos mexicanos, pues nada, no sabe nada el gobierno mexicano y sus diversos sistemas y equipos de seguridad, que no tienen información de lo que realmente sucedió y siguen sentados esperando, hasta exigen a los Estados Unidos les informen. La realidad es que la confiabilidad en los sistemas de seguridad nacional y las diferencias públicas que se han externado con la política norteamericana y la DEA, no ayudan mucho, por décadas y en esta administración no es la excepción, la percepción de filtración y corrupción son parte del problema. Acá se dice oficialmente que lo que digan no afectara y que aquí hay pura gente buena y honesta.

Las remesas superaron los 6 mil millones dólares el mes pasado, un hecho es que se envía más dinero y ahora con ese tipo de cambio, les toca más dinero a las familias receptoras. Nuestros gobiernos del color que sean, desde hace 40 años tienen dos fórmulas para no tener desempleo alto. Exportar mano de obra que envié remesas y por otra parte fomentar la informalidad (60% del total de población económicamente activa), ambas permiten generar consumo interno, quitar presión a los gobiernos mexicanos para crear fuentes de empleo estables y mejor remuneradas, desarrollar mejores niveles de educación y mantener estabilidad social.

El poder judicial tanto federal como del fuero común, tiene deficiencias, fallas y falta de credibilidad en la población. Pero en mi opinión la forma como está planteada la reforma judicial, no es la solución, parece todo lo contrario, politizar a los jueces, alinear las decisiones y restar la autonomía a ese poder. Hoy la SCJN tiene una división interna hay tres miembros abiertamente afines al presidente López Obrador y ahora desde afuera y con su coordinación el abogado Arturo Zaldívar será un promotor activo de ese cambio forzado. Hacer elecciones de corto plazo y con altos costos, solo complicará más la situación actual y la credibilidad de un Estado de derecho. Si bien hay casos de corrupción y jueces que no han hecho un buen trabajo, hay también un grupo mayoritario de funcionarios y autoridades judiciales que hacen su trabajo de manera honesta y profesional técnica y jurídicamente.

El momento histórico, va a pasar, quedarán los hechos y los resultados, cual fue le crecimiento del Producto Interno Bruto, cual el per cápita, como resultó el índice de inseguridad, la disminución de homicidios violentos, la deuda interna y externa, identificándola por plazo de vencimiento y costos, productividad de las obras emblemáticas de este sexenio y sus verdaderos costos y subsidios. Ya se esbozó que pretenden cambiar de empresas productivas del estado a Pemex y CFE y volverlas nuevamente empresas públicas. Donde su deuda se asumiría como riesgo soberano, por lo que los monopolios de estado y la falta de transparencia en sus resultados con la eliminación de órganos autónomos es una vía libre para ello.

En tanto el ciudadano de a pie pagará los 25 pesos de gasolina promedio por litro en especial de franquicia Pemex, los recibos de luz que son todavía un misterio en tener si pagamos lo justo o subsidiamos a los diablitos de los millones en la informalidad ¿o como pagan su consumo?, por ello se seguirá viendo los precios en los productos básicos al alza, el costo de una hipoteca a doble digito y con requisitos de ingreso mínimos mensuales de 50 mil pesos, por lo que la vivienda económica no es viable en tanto el infonavit siga con indicadores promedio de 20% de cartera vencida en su portafolio. Es decir, los precios no bajan, el acceso al crédito sigue limitado y con un poder judicial en duda, se vuelve complicado estimular la economía . Lo bueno es que todos los días nos dicen que vamos muy bien, como nunca, que todos son muy felices.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx