PROMETEO

La reciente noticia de la entrega o captura de uno de los líderes del cártel de Sinaloa en El Paso Texas, ha ocupado los titulares y reseñas en medios nacionales e internacionales. Ya los análisis serios y documentados o bien los rumores e interpretaciones diversas quedarán en el registro histórico, pues solo la administración de los Estados Unidos sabe lo que realmente sucedió. Lo que es un hecho es que el gobierno mexicano, las áreas de inteligencia y seguridad nacional, han sido meros espectadores y están al igual que todos a la espera de informes y de la versión oficial de las autoridades norteamericanas.

El silencio de las autoridades mexicanas, se ha reflejado en la noticia desde el primer día, confirmando que nuestro gobierno no tuvo participación alguna y que desconocía todo el operativo en territorio mexicano, por lo que la soberanía y credibilidad en el sistema de seguridad nacional quedaron expuestos. Así que de este asunto no hay forma de culpar o responsabilizar al Poder Judicial o Gobiernos anteriores o a los adversarios conservadores neoliberales. La narrativa propagandística no funciono en este tema, así que, por una de esas excepciones extrañas, este asunto desconcertó a nuestro gobierno y aun no se repone de la sorpresa.

No fue una semana de buenas noticias en materia económica, la inflación en niveles de 5.61%, lejos del objetivo y en consecuencia complica bajar las tasas de interés de referencia de sus niveles de 11%. Si bien reservas superiores a 221 mil millones de dólares, el tipo de cambio se ubica en 18.50 por dólar. La reforma judicial impulsada e impuesta por Morena no está siendo bien recibida en los mercados y conforme se acerque la fecha de defunción de la misma sin grandes cambios a la propuesta del presidente López Obrador, como lo han señalado la presidente electa y sus diversos voceros, esto tendrá impacto por la falta de claridad y precisión con relación a las formas de elección/selección, tiempos de ejecución e implementación y el efecto en la inversión privada en México.

Un tema que sin duda será objeto de posicionamiento para los demócratas y republicanos, que podrán tener sus diferencias, pero no en temas de libre mercado y seguridad en la inversión que responda a sus intereses y saben cómo apretar con el T-MEC, el factor China y en especial con asuntos como maíz, energía, semiconductores, acero, minería y sector automotriz. Par eso tiene la fuerza negociación en la mesa por su relevancia comercial.

Solo para reflexionar de quien es quien, en la negociación, tu valor específico y porque debes enfocarte de manera realista y sobresaliente ante dos grandes tiburones. En el año 2003 el PIB per cápita de Estados Unidos era de 39 mil dólares, para el año 2023 este se ubicó en 77 mil dólares. Para el caso de Mexico este indicador en 2003 era de 7,500 dólares, para 2023 de 11,500 dólares y con respecto a China reportaba en 2003 un ingreso per cápita de 1,200 dólares, para el año 2023 se ubicó en 13 mil dólares. Esto es que en 20 años el ingreso per cápita de los Estados Unidos se incrementó en un 100%, en el caso mexicano su crecimiento en ese mismo periodo fue de 53% y el de China un incremento de 1600%.

Considerando la gestión de esta administración en Mexico, los datos del Banco Mundial registran que Estados Unidos reporto en el año 2019 un ingreso per cápita 65 000 dólares y para el año 2023, subió a 77 mil dólares, esto es un crecimiento en el periodo del 18%. Con respecto a Mexico 10,500 dólares en 2019 y para el año 2023 11,500 dólares, por lo que su crecimiento fue de 9.5% y con respecto a China, su crecimiento per cápita en 2019 paso de 10 mil dólares a 13 mil dólares en 2023, esto es un crecimiento del 30%. Está claro quienes crecen a doble digito, como es su productividad y su enfoque de desarrollo comercial.

Hoy en el mundo somos 8,200 millones de personas, China representa el 18% de la población mundial y ya cerca del 20% del PIB mundial, los Estados Unidos el 4% de la población mundial y el 25% del PIB mundial y nuestro querido Mexico con el 1.6% de la población mundial y el 1.6% del PIB mundial. No hay duda que la ubicación geográfica de México es atractiva y que tanto para los Estados Unidos y China es estratégico para los mercados norteamericanos, europeo y centro sudamericano.

Sin embargo, nuestras positivas públicas, están más enfocadas a programas sociales, subsidios a empresas estatales y obras emblemáticas. Hay poco énfasis en generar temas de productividad laboral, desarrollo técnico profesional y en ser un estado que invite a la inversión sostenida en actividades productivas en diferentes regiones. La infraestructura y seguridad carretera en todo el país es clave, podemos tener un corredor interoceánico, pero sin carreteras adecuadas y seguras en el sureste, su desarrollo y éxito se puede volver lento y complicado. Por ello se necesita un estado de derecho solido y creíble, que dé certeza a la inversión y desarrollo sostenido. Haciendo participe de manera destacada y comprometida en los hechos al sector financiero en materia de financiamiento sector productivo.

En tanto eso sucede, Pemex ya reporto su pérdida de 256 mil millones de pesos tan solo del segundo trimestre de 2024, la razón de ello, menos ventas de exportación, perdida cambiaria y deterioro de activos. Por su parte CFE reportó pérdidas por 77 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2024, atribuida a pérdida cambiaria. Lo bueno es que ya las rescato de los neoliberales corruptos el presidente López Obrador.

Se dice que la presidente electa Claudia Sheinbaum, considera a Pemex y CFE integrarlas a Secretarías de Gobierno, convirtiéndolas mediante modificación al artículo 25 de la Constitución, para dejar de ser empresas productivas a empresas públicas, con lo cual mantener privilegios de mercado y en opinión del gobierno por soberanía y seguridad nacional. Para esta administración, la que viene y todos sus simpatizantes, todo lo que hacen y dicen son logros históricos, momentos estelares de la transformación, que se traducen en rescates, adquisiciones e inversiones multimillonarias con cargo al presupuesto público. Los resultados financieros positivos aún no se ven, pero la narrativa diaria y la fanfarrea están presentes. ¡Vamos por las medallas!

PROMETEO (previsión/prospección)

