Los videojuegos y el presidente

No es la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habla en contra de los videojuegos. Lo hizo ayer y lo ha hecho anteriormente. La verdad es que esta es una nueva pandemia que ha llegado para quedarse: Miles de jóvenes se han enganchado con los videojuegos, haciéndolos parte de su existencia e incluso costándoles muchísimo trabajo hacerlos a un lado; aislándose de sus entornos familiares y afectivos a cambio de jugar estos juegos que además de todo, son extremadamente violentos.

Yo también estoy preocupada como el presidente. Yo también tengo hijos adolescentes. Por eso me llama tanto la atención la manera en que enfatiza el tema. El día de ayer dijo:

“Tenemos que atender el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. 'Y no porque llora el niño, llora la niña, ahí está el programa, el Nintendo, para que no llore'... y ahí están horas viendo el Nintendo los niños y ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños”

AMLO