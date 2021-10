Estas son todas las veces que AMLO ha atacado a los videojuegos y por qué

Desde abril pasado y tras un año del inicio de la pandemia de covid-19, y con ello el confinamiento, así como el aumento del home office y las clases en línea, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado a los videojuegos.

En más de una ocasión, AMLO ha utilizado sus eventos públicos para ir contra el uso excesivo de los videojuegos por parte de los menores de edad.

Incluso, ha argumentado que la adicción a los videojuegos es uno de los argumentos para apresurar el regreso a clases presenciales.

Lo cierto es que AMLO ha utilizado este discurso contra los videojuegos para justificar el regreso a clases presenciales cuando los menores de edad aún no han sido vacunados contra la covid-19.

El domingo 17 de octubre, durante su gira en las playas de Rosarito, Baja California, AMLO retomó su crítica a los videojuegos mencionando un reciente caso de secuestro donde estos se vieron involucrados.

El pasado 10 de octubre, cinco menores de edad fueron rescatados de un secuestro en Oaxaca.

Los niños fueron contactados a través del videojuego “Free Fire”, los secuestradores les ofrecieron trabajar para el Cártel del Noroeste.

AMLO hizo un llamado para que los padres de familia se cercioren de que sus hijos no estén tanto tiempo en los videojuegos.

“Tenemos que atender que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. Y no porque llora el niño, llora la niña, ahí está el programa, el Nintendo, para que no llore, y ahí están horas viendo el Nintendo los niños y ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños”.

AMLO