Los Tigres de Miguel Herrera comienzan a dar de qué hablar

Condenando ideas

En Monterrey no sólo festejan los 20 años como director técnico de Miguel Herrera, ya que actualmente los aficionados a los Tigres tienen que festejar que finalmente después de muchos años, les regresó el corazón y la alegría por jugar cada jornada. Lo del sábado pasado en el Volcán fue una muestra de lo que el técnico mexicano ha buscado en todo momento cuando ha dirigido a clubes como a la Selección Mexicana: que sus equipos luchen hasta el final, dejando todo en la cancha, y así fue como en esta ocasión lograron darle la vuelta 2-1 al Atlético de San Luis.

Cuando el Piojo debutó como estratega, lo hizo en la jornada 7 del torneo Verano 2002 con los Potros de Hierro del Atlante, con el apoyo de José Antonio García tras la salida del banquillo de Carlos Reinoso, quien en aquel momento era el director técnico de los azulgranas. Desde aquel momento, la intención de Miguel ha sido la de jugar ofensivo.

Hoy en Tigres todo es muy distinto a diferencia de la época en la que Ricardo Ferretti los dirigía, porque no sólo buscan en todo momento el arco rival, si no que de a poco han ido encontrando un sistema bajo el cual jugar de una manera mucho más vistosa acompañada de contundencia, logrando con esto mantenerse en los primeros lugares de la tabla y haciendo valer el respaldo que la directiva les ha dado con la compra de grandes refuerzos, todo lo contrario a lo que sucede con su eterno rival, el cual cuenta con una nómina muy parecida pero que últimamente los resultados no han sido nada parecidos, incluso cayendo en el ridículo con lo sucedido en el Mundial de Clubes.

Miguel ya sabe lo que es llegar a un equipo con la historia y la nómina para buscar el título y todo parece indicar que esto no tardará en obtenerlo con los universitarios, club que ha apostado por la continuidad en el banquillo, primero con el Tuca y ahora con Herrera.

La directiva de la institución felina ha apuntalado muy bien a este cuadro en las últimas campañas con refuerzos de muy buena calidad, que han llegado para aportar y para seguir ilusionando a sus seguidores los cuales sueñan con ver al Piojo levantando su tercer título de Liga, ahora con los Tigres.

Sabemos que mientras Miguel siga dando estos resultados en el norte del país, es el candidato ideal para dirigir una vez más al Tricolor en caso de que las cosas no caminen con Gerardo Tata Martino, y que con esto se tenga que activar el plan B de los directivos del futbol mexicano de cara a la próxima Copa del Mundo.