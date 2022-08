“Si no avanzas, retrocedes.” MIJAÍL GORBACHEV

“Uno de los más grandes errores es juzgar a los políticos y sus programas por sus intenciones, en vez que por sus resultados.” MILTON FRIEDMAN

“El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo.” RICARDO ARJONA

De ‘presidente historiador’ a mitómano en la Presidencia

¿Qué se puede esperar del presidente más mentiroso que haya tenido México? Para empezar, que su cuarto informe de gobierno y los anuncios para promocionarlo sean una sumatoria de falsedades.

Si bien resulta fácil rebatirlas, su público objetivo le cree no importando lo que diga. Y es que sus promocionales no están dirigidos a toda la población; únicamente a aquellos —dicho por él— cuya educación es deficiente (65% de los mexicanos).

El primer mandatario les receta una serie de mentiras seccionadas y a la vez ampliadas en los spots de su desinforme de gobierno. El que no puede hacer ni un solo promocional que se adecúe a la realidad, exige que los medios pidan perdón por transmitir información.

Lluvia de… ¿ideas?

“No somos iguales”, repite sin cesar. Esto es, a cuatro años de iniciada su gestión, no puede terminar de culpar al pasado para enfocarse en el presente y futuro. “Hechos no palabras”, dice, a pesar de que lo único que sobresale en esta administración —además de todos los problemas por ella generados— es la amplísima retahíla de palabras vertidas en cada mañanera.

Aquí otras:

El AIFA

Ciertamente uno de los spots con mayor número de mentiras.

a) No se construyó en tiempo récord ya que se tardó más de tres años para re inaugurar un aeropuerto que ya estaba hecho. Tres años para cambiarle de nombre, habilitar una pista más y construir una terminal; como base aérea se inauguró allá en el 1952.

b) No ‘se ahorraron millones de pesos’. El costo directo de las obras ejecutadas superó los 100 mil millones de pesos . Mediaron opacidad absoluta y adquisiciones directas, al grado que, para evitar la transparencia, se le declaró de “seguridad nacional”. Por cierto, al costo mencionado habría que sumarle el de cancelar el NAICM (más de 300 mil millones de pesos solo en indemnizaciones).

c) No es el mejor aeropuerto del mundo. De acuerdo con la consultora británica SKYTRAX ningún aeropuerto de nuestro país se encuentra ni siquiera entre los primeros 10 lugares de reconocimiento en América Latina, ya no se diga del mundo mundial.

Si este spot se apegara a la realidad, debería decir: “El AIFA resultó un aeropuerto carísimo (que no se ha terminado de pagar y que junto con el AICM y el Aeropuerto de Toluca no satisface la demanda del Valle de México); no es el más bonito ni funcional de América Latina y el único récord que detenta es el de los pocos aviones que lo utilizan”.

Contar con el Banco del Bienestar

López Obrador enfatizó que el dinero ya llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Que este será en breve el banco más grande y de más beneficio para el pueblo de México.

La verdad es otra:

a) Más de la mitad de las personas que reciben algún tipo de apoyo económico (por parte del gobierno; por cuanto a privados, ni los menciono) NO reciben su dinero a través del Banco del Bienestar.

b) Por cuanto a que se tendrán 2,300 sucursales funcionando a finales de este año y un total de 3,000 en el 2023, hablamos de estimaciones. Pensé que en un informe de labores se da a conocer lo alcanzado, no las promesas.

c) Lo mismo por lo que se refiere a ser el ‘de mayor beneficio para el pueblo de México’. Para como van los problemas financieros del Banco del Bienestar, el Fobaproa de 1994 tendrá un símil dentro de muy poco tiempo…

d) Finalmente, comentar que el Banco del Bienestar no será el banco más grande de México pues tan solo BBVA, por poner un ejemplo, tiene más de 7,400 sucursales y cuenta con más de 13,000 cajeros automáticos.

México está saliendo de la crisis económica

Absolutamente falso.

a) Si bien de acuerdo con los “otros datos” de esta administración federal, el 80% de los empleos perdidos durante la pandemia ya fueron recuperados, lo cierto es que no hay forma de constatar lo anterior. Es imposible diferenciar entre los empleos que antes se contabilizaban vía outsourcing o subcontratación y que ahora se registran en el IMSS y los que se habían perdido y ahora son de reciente o nueva re contratación (también registrados en el IMSS). En la 4T, la transparencia y la rendición de cuentas brilla por su ausencia.

b) Decir que México no se ha endeudado es una abierta mentira. De acuerdo a Hacienda, la deuda pasó de 10.7 billones de pesos (2018) a 13.1 billones de pesos (enero de 2022).

c) Esta administración se ha comido el ahorro dejado por otras administraciones. La gestión pasada dejó casi 300 mil millones de pesos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), pero al final del presente año solo habrán 30 mil millones. Nadie sabe dónde fueron a parar los 270 mil millones de pesos restantes (270,000,000,000). Dicho de otro modo, los obradoristas dilapidaron el ahorro de casi dos décadas sin que se refleje en inversión pública.

d) AMLO manifiesta que el crecimiento económico para este año será del 6%, cuando todos los pronósticos son menores, empezando por el de la SHCP que solo pronostica un 2%.

Los jóvenes que construyen el futuro

a) López Obrador dijo que más de un millón 800 mil jóvenes han aprovechado el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando los datos oficiales señalan que han sido poco más de 321 mil.

b) La SEP asegura que son 113 mil escuelas las que reciben apoyo para su mantenimiento por parte del programa “La escuela es Nuestra” (LEEN) y que se han entregado 11 millones de becas. Lo cierto es que al desaparecer las escuelas de tiempo completo, las becas no alcanzan y el programa “LEEN” presenta más interrogantes que certezas.

Adiós a los gasolinazos

Los precios de la gasolina, diésel y energía no han tenido aumentos por encima de la inflación. El primer mandatario obvia decir que esto se debe al fuerte subsidio a los combustibles, lo cual a los contribuyentes nos cuesta un ojo de la cara. Sí, “no son gasolinazos” pero bien que duelen en la cartera.

La brecha desigualdad social

López Obrador dijo que esta ha disminuido a pesar de la falta de crecimiento, mas esto no es verdad.

De acuerdo al ‘Reporte Mundial de Desigualdad 2022′, nuestro país sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.

Conforme al estudio del Laboratorio de Desigualdad (apoyado por la ONU), en nuestro país el 10% acapara el 79% de la riqueza. Anteriormente se estimaba que el 10% acaparaba entre el 54 y el 59% de la riqueza nacional…

Se le podrá atribuir a la pandemia, pero lo cierto es lo siguiente: disminuir la brecha de desigualdad social sin crecimiento económico es una quimera. El desarrollo incluyente conlleva un aumento de la actividad económica forzosamente.

En nuestro país esta “disminución” no se logró de manera orgánica y por eso no ha funcionado. Así, si bien subió 1.3% el ingreso del decil más pobre de la población, bajó el ingreso del 90% de los mexicanos. A excepción del decil más pobre —el cual, por cierto, aumentó de tamaño— todos los demás somos un poco más pobres.

Otras falsas promesas no incluidas en spots

Decir que López Obrador rescató Pemex es una mentira más grande que la nariz de Pinocho. El rescate de la paraestatal lleva más de 60 mil millones de dólares “invertidos” en tres años, mismo tiempo que ha llevado a México a producir ¡10% menos de petróleo! La autosuficiencia es un invento más del de Palacio; seguimos y seguiremos importando hidrocarburos.

La gasolina no está a $10, cuesta en promedio $22 pesos el litro; cada día hay más pobres, de menos 4 millones más en lo que va del sexenio. AMLO prometió crecer al 6%; ha habido decrecimiento. La ‘cero corrupción’ ha sido una de las promesas más creídas y más anheladas de la gente; hoy sabemos que un Pío, un Martincillo, un Bartlett, un Segalmex y un muy extenso etcétera existen.

Vayámonos olvidando de un sistema de salud como el de Dinamarca; ayer mismo, López Obrador presumía que eso hay en el país. Sabemos que continúa el desabasto de medicamentos y cientos de deficiencias y carencias más en el sector.

Si el presidente AMLO no tuviera como intención engañar al pueblo bueno y sabio, sus spots comunicarían lo anteriormente plasmado, pero como lo que se trata es de manipular al ignorante, lo que ha estado transmitiendo el gobierno federal, previo al informe de mañana, son mentiras.

¡Qué tragedia! El que tuvo todas las respuestas en campaña, ya en el poder tiene para nosotros todas las mentiras.