La presidenta electa de México presentó a seis personas que fungirán como secretarios de Estado dentro de su gabinete .

La equidad de género impera desde ya. Claudia Sheinbaum apuesta a tener un gobierno equitativo, con participación igual de mujeres y hombres. Veamos a cada uno de ellos.

En esta revelación de nombres considero que no hubo sorpresas. Lo positivo es que la Dra. Sheinbaum por su perfil profesional y científico ya está dando un espacio significativo a todo el gremio con la creación de la Secretaría de Ciencia, con Rosaura Ruiz Gutiérrez al frente. Me parece uno de los nombramientos más sólidos y acertados.

En una entrega anterior dije: “No perdamos de vista a Marcelo Ebrard, pues estuvo en la mesa, y mañana jueves se dará a conocer a parte de los integrantes que conformarán el gabinete de la presidenta de México. El ex canciller podría no ser el favorito de Claudia, pero es aliado y su perfil como funcionario o legislador, no tiene desperdicio.”, y hoy finalmente se confirma su presencia en el equipo anunciado por la Dra. Claudia Sheinbaum.

La realidad de Marcelo Ebrard es que “mordió el anzuelo”. Como secretario de Estado estaría completamente supeditado a la presidenta, al presupuesto auditable de su secretaría, a medición de resultados y tendrá que disciplinarse. Ese nuevo escenario dificulta sus intenciones de “adelantar” la sucesión presidencial. Gran jugada por parte de Claudia que al mismo tiempo cumple el acuerdo signado en el proceso interno de Morena de darle lugar en el gabinete a una de las corcholatas.

El tema de la nueva Ley de Aguas necesitará de una gran operación y Alicia Bárcena como titular de SEMARNAT, la secretaría cabeza de sector de la Conagua tendrá la oportunidad de apoyar en el tema. Su experimentado perfil y probada capacidad, le convierten en un personaje que representa la inclusión de un poco de lo mejor del obradorismo en el siguiente gabinete.

El anuncio para SADER era uno de los más cantados. Julio Berdegué es una voz autorizada en la materia y ha estado en la campaña de la presidenta de principio a fin. El sinaloense dejó un buen sabor de boca en el gremio con los “Diálogos por la soberanía alimentaria”. Es una secretaría con grandes retos y su nombramiento genera una expectativa altísima para el sector primario en Sinaloa. Aunado a ello, creo que podría haber más sinaloenses en el gabinete.

Creo que Ernestina Godoy como titular de la Consejería del Ejecutivo tendría de todos, el paso más efímero. El trascendido es que es la favorita en una eventual terna para suceder en el cargo como Fiscal General de la República a Alejandro Gertz Manero. La Dra. Sheinbaum confía en ella y los resultados positivos que dio cuando fue titular de la Fiscalía de la CDMX.

De igual manera, uno de los nombres más sólidos es el de Juan Ramón de la Fuente como titular de Relaciones Exteriores. Si los perfiles antes mencionados me parecen bastante válidos, tal vez el ex rector de la UNAM será uno de los menos cuestionables. Muchos pensaban que podría ser el próximo secretario de gobernación y este nombramiento prácticamente le descartaría para el cargo. Sin embargo, México contaría con un digno representante en el exterior para el contexto geopolítico que se avecina.

Finalmente, creo que el anuncio debería servir para diversos propósitos. El mercado bursátil tiene elementos para ver con muy buenos ojos los nombres y la base morenista también, pues hay perfiles con los cuales sentirse plenamente identificados. La 4T continuará a priori, en buenas manos.

Claudia Sheinbaum envía mensaje de unidad y de reconocimiento al obradorismo como ‘santo y seña’ del movimiento. La primera presidenta de México estará rodeada de personas a las que conoce muy bien. No se ve que esté improvisando, pues sabe también de qué pie cojean sus aliados.

El anuncio trae un gran timing, como titular del ejecutivo en transición, es la primera en la historia en realizar este ejercicio que, en mi opinión, mantiene la narrativa de la agenda a su favor, justo como aprendió del presidente López Obrador .

X: @vanessafelixmx