La presidenta electa Claudia Sheinbaum continúa ajustando las piezas de su maquinaria de cara a la transición y en consecuencia al inicio de su mandato.

Este martes sostuvo un encuentro con diputados y senadores electos. Creo que comienza a tomar los hilos del poder y se nota. Veremos la capacidad política de la versión presidencial de la Dra. Sheinbaum. Hay algunas cuestiones para analizar a detalle.

Las señales están ahí. Le rodearon quienes formarán el equipo legislativo, así como de la dirigencia de Morena. Ricardo Monreal estaría al frente de la Jucopo en la Cámara de Diputados, mientras que Adán Augusto López se perfila para quedar al mando en la Cámara de Senadores. Ambos muy hábiles, y ambos alfiles de la 4T. El primer trienio debería ser muy tranquilo en materia legislativa, el golpeteo y el ruido llegará desde fuera. Internamente, este par de coordinadores navegarán en aguas tranquilas.

No perdamos de vista a Marcelo Ebrard, pues estuvo en la mesa, y mañana jueves se dará a conocer a parte de los integrantes que conformarán el gabinete de la presidenta de México. El ex canciller podría no ser el favorito de Claudia, pero es aliado y su perfil como funcionario o legislador, no tiene desperdicio.

Por su parte, de Sinaloa, asistieron los senadores y diputados electos.Pudimos observar en la foto a Enrique Inzunza Cázarez, Imelda Castro Castro, Ana Ayala, Graciela Domínguez, Jesús Ibarra, por Morena; Fernando García del PT y Ricardo Madrid por el Partido Verde.

Al momento, el análisis se lo lleva la reforma al Poder Judicial. Definitivamente es el tema que se dirime en todas las mesas de café y entre los analistas políticos de todos los niveles.

Mientras que todos los reflectores apuntan al ex ministro Arturo Zaldívar como voz autorizada para legitimar la reforma en cuestión, revisando los perfiles de los 128 senadores, el nombre que cobra relevancia es del sinaloense Enrique Inzunza Cázarez. El actual secretario de gobierno del gabinete del Dr. Rubén Rocha Moya ha sido dos veces magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad y tuvo larga y exitosa trayectoria en el Poder Judicial. Ha tenido un discurso de campaña más que elocuente respecto a lo que necesita reformarse en la materia y lo más importante, logró conectar con la gente.

Inzunza Cázarez goza de reconocimiento pleno en el centro del país, y se ha ganado el aprecio tanto de la Dra. Claudia Sheinbaum como la de su próximo coordinador Adán Augusto López, con quien comparte el gusto por la literatura. El perfil del senador sinaloense podría ser de gran utilidad a la hora de consolidar la reforma. Es además, una figura que ofrece garantías al pueblo; al ser experto en la materia, Inzunza no permitiría “ocurrencias” en un tema tan delicado.

Habría que destacar el perfil del ex magistrado, en esa tesitura, vale afirmar que no será un senador más. Una trayectoria con más de 25 años en el Poder Judicial le respaldan. Conoce el mecanismo y operación al interior. Sabe las carencias que en materia de Ley se necesitan restaurar en este tiempo donde se definirá el rumbo del Poder Judicial. De cualquier manera, discreto en su actuar, el secretario sinaloense se mueve con sigilo y sin estridencias, es definitivamente un hombre de equipo.

Lo que viene antes que todo, aparentemente es que la reforma al Poder Judicial va.

El tema es algo complejo, sin embargo, para darle solidez, se estarán realizando una serie de “Diálogos Nacionales” mismos que ayer fueron aprobados por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Estos foros o mesas de trabajo servirán para analizar y discutir los proyectos presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De esta manera se podrán revisar las reformas al Plan C, en especial al Poder Judicial.

Es de reconocer que estos foros se aprobaron también por algunos priistas como Beatriz Paredes. El ejercicio de Diálogos se realizará en algunos estados del país como Jalisco, Chiapas, Coahuila, Puebla y Sinaloa. También habrá mesas de diálogos en la Cámara de Diputados.

La socialización del tema será primordial para dar claridad y poner fin a las especulaciones que se han asomado en los medios conservadores, pues la reforma no solo es la elección de ministros de la Suprema Corte. La reforma al Poder Judicial va mucho más allá, hay temas de fondo como las leyes secundarias que deben resolverse. La ruta es lograr que el Poder Judicial se encuentre verdaderamente al servicio del pueblo y no de unos cuantos.

Sinaloa, como adelantaba, jugará un papel fundamental; además el estado de los once ríos será sede de la clausura de los diálogos nacionales a celebrarse el próximo 8 de agosto. Los detalles los dejaremos para otra entrega.

Finalmente, me parece que en el balance de la transición presidencial podemos destacar que el diálogo es pulcro y de respeto. Ha sido el mismo presidente AMLO quien ha declarado que no se entrometerá en las decisiones que tome su compañera Claudia Sheinbaum.

Además, el avance en la Cámara de Diputados va viento en popa. Habrá que esperar los resultados de los foros y conocer que cambios están dispuestos a reformar. Se antoja que la próxima legislatura tendrá mucho trabajo en los primeros meses.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx