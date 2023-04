“A los secretarios del Gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales, a los servidores públicos en general, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentísimo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen… les reitero no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio por favor de sus recomendados, eso incluye a mí esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante… sólo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”.

Andrés Manuel López Obrador, comunicado al Secretario de Gobernación

Nepotismo, amiguismo, compadrazgo y cacicazgos son la característica del gobierno de Andrés Manuel, aunque con mentiras y cinismo lo niegue, a todos los niveles y en la mayoría de las dependencias, la 4T se ha convertido en un negocio familiar.

Sus compromisos quedaron en la palabra de un mitómano populista que engaña y manipula con tal de alcanzar sus aspiraciones de poder absoluto.

El gobierno familiar de Morena y la 4T se ha venido apoderando de negocios, erario y cargos; la lista es brutal:

Familia Taddei

Empezando por la elección por “insaculación” impuesta por la bancada morenista en la Cámara a instancias de AMLO y la forma en que se organizaron las ternas con el claro propósito de buscar el control del INE a través de los familiares de la casta morenista.

Cuatro de las cinco mujeres de donde salió el nombre de la nueva presidenta del INE son grotescamente morenistas: La hermana de la secretaria del Trabajo, la esposa de un subsecretario de Sedatu, la hija de un senador de Morena y de quien ganó la tómbola, Guadalupe Taddei Zavala, prima del súper delegado del Gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Taddei y tía del flamante director de la paraestatal LitioMx, Pablo Taddei.

Familia Esquer

La esposa del secretario particular de AMLO, Alejandro Esquer es la Gerente de Capacitación de Pemex y su hija, en Houston, es directora de Pemex Procurment international(PPI) que ha negociado con grandes proveedoras multinacionales como Baker Hughes, empresa que protagonizó el polémico episodio donde se reveló que el hijo mayor de AMLO había ocupado una residencia propiedad de un alto ejecutivo.

Familia López Hernández

Cuando Adán Augusto fue nombrado secretario de Gobernación algunas publicaciones como el Economista, especularon sobre su parentesco: “Adán Augusto López, quien es primo del presidente de la República, agradeció a López Obrador el nombramiento”.

Más allá de la especulación, la hermana de Adán Augusto es Rosalinda López Hernández, actual administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT y esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Silvia, otra de sus hermanas, es esposa de Humberto Mayans Hermida, quien es administrador central de la Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior y su padre, Humberto Mayans Canabal uno de los cinco consejeros independientes de Pemex.

Familia Obrador

La prima de AMLO, Felipa Obrador obtuvo con Pemex contratos por más de 364 millones de pesos. Jessica Moreno, cuñada de AMLO, esposa de su hermano Arturo, desvió 80 millones de pesos a través de 20 empresas durante su encargo como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la administración del exgobernador priista Javier Duarte.

Familia Luján

La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján tiene a sus primas, Tania Tiscareño Luján, como Jefa del Departamento de Comité Nacional de Profesionalización de la Asistencia, perteneciente al DIF; a Karina Luján Luján con el cargo de Directora de Asuntos Penales de la Secretaría de la Función Pública; su hermana, Bertha María Alcalde Luján, es ejecutiva adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública y hasta a su mamá, Bertha Luján Uranga, como presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Familia Concheiro Bórquez

Elvira, es la Tesorera de la Federación, su hermano Luciano es subsecretario de Educación Superior. Pablo Gómez ex esposo de Elvira es el director de la UIF, la prima María de los Ángeles Rosario Comseaña y Concheiro es directora de Análisis Económico de la SCT y el hijo de Elvira y Pablo, es funcionario en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y más

Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la subsidiaria CFE Distribución, mantiene una conocida red de nepotismo en el estado de Chihuahua desde su esposa, tres de sus hijas y uno de sus yernos aparecen en la nómina de la CFE.

Alejandro Encinas, es subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos y su hijo subsecretario de Economía.

José Agustín Ortiz Pinchetti, Fiscal Especializado en Delitos Electorales, está casado con la Ministra Loreta Ortiz y ambos, se encargaron de exonerar a Pio López Obrador luego de ser grabado al lado de David León, exdirector de Protección Civil, recibiendo dinero para “el movimiento”.

Manuel Bartlett y sus hijos contratistas del gobierno Federal y beneficiarios de las asignaciones directas, al igual que el hermano del director del IMSS , Zoé Robledo.

Nahle entregó un super contrato a la empresa Grupo Huerta Madre, propiedad de su compadre el empresario Arturo Quintanilla Hayek, que en consorcio con la compañía holandesa Van Oord, se hizo además de un contrato por 4 mil 968.8 millones de pesos.

Casta divina, o la importancia de no caer de la gracia del Señor Presidente, pero con Morena basta con permanecer al amparo de AMLO para, por la libre, alcanzar el poder político y económico.

