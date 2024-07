Los Juegos Olímpicos nos dan oportunidad de ver deportes que quizá no vemos tan seguido por que no son del gusto de muchos o porque son muy especializados.

En los olímpicos vemos hazañas individuales de fuerza, valor y ganas de sobresalir. De antemano se sabe que estos juegos llevan a muchos atletas que verán plasmadas los entrenamientos de cuarto años en unos minutos o segundos según la disciplina. Ya estar clasificado para estos juegos es una gran victoria para los que ahí compiten.

Sufrirán, porque yo no, con los atletas mexicanos en las pruebas donde son favoritos y más en las que no son favoritos. En estos juegos, me dispongo a disfrutar disciplinas interesantes que son complicadas de ver con tantos exponentes. Interesante el Judo, el boxeo, el tae kwon do en los deportes de contacto. La natación, los clavados y el surf en los acuáticos. El atletismo en todas sus disciplinas. La gimnasia que cada año trae sorpresas.

No veré futbol, aunque es el deporte que más veo, porque a nivel olímpico no me interesa tanto. Si veré el Rugby pues es un deporte que me parece interesante y sobre todo que no está plagado de atletas gringos. El beisbol y el softbol traen buenos juegos y el basquetbol pone a sufrir al Dream Team pues cada vez hay más jugadores fuera de Estados Unidos que conforman otras selecciones además que el basquetbol fuera del país de las barras y las estrellas ha crecido enormemente.

Con las redes sociales podemos conocer más en directo lo que viven los atletas que lo que vemos en los programas deportivos y podemos elegir a quien ver y cuando verlo.

Me han causado bastante desencanto los programas de resumen deportivo que en gran parte son puro espectáculo sin deportes. Es complicado meterle el asunto de la polémica con la que se manejan muchos programas deportivos porque los juegos olímpicos son muy nobles y tienen poca o nula polémica.

¿Qué deportes va a ver usted?

El Breaking y el Skating tienen cosas que no hemos visto y será interesante observarlas. Otros deportes debieron de haber tenido cabida en el elenco olímpico desde hace mucho y no han llegado. Hay una serie de artes marciales que serían interesantes verlas a nivel olímpico, está el Jiu Jitsu Brasileño y el Karate que tienen muchos practicantes y grandes campeonatos a nivel mundial.

Esperemos que estos Juegos devuelvan un poco el balance de la confianza de la naturaleza humana que compite y busca superarse a sí misma y después a los demás. Que se rompan muchos récords y que nos haga recordar que al final todos podemos ser uno.

¡Ánimo!