Bienvenidos amantes de la gastronomía . ¿Qué opinan si les digo que los mejores tacos no están en México? No, no he enloquecido, creo. Pero es innegable que nuestra gastronomía llega, influye e inspira allende las fronteras.

Y la verdad es algo “esperable”. Veamos este fenómeno que se comienza a dar con gran fuerza fuera de nuestro país. Durante mucho tiempo se ha creído que la comida se come “in situ”, por ejemplo, para degustar de una buena cochinita pibil, hay que ir a Mérida, en el estado de Yucatán y si esta puede provenir del mercado, aún mejor, pues es “más auténtica”.

Lo mismo pasa con las tlayudas en Oaxaca, o la birria de chivo en Guadalajara; todo es mejor en el lugar donde se originó. Sin embargo la gastronomía de nuestro país ya no solamente se constriñe a nuestro territorio. Hoy gracias a los mexicanos que migraron, y se establecieron en Estados Unidos, tenemos una gran comunidad, y las subsecuentes generaciones se encuentran preservando nuestra comida típica.

Según la guía Taste Atlas los mejores tacos ya no se encuentran en nuestro país, sino que se ubican en los Estados Unidos. Y por supuesto que es en Texas, donde tenemos una enorme comunidad de migrantes. Valentina’s Tex Mex BBQ, ubicada en la ciudad de Austin, está catalogada por Taste Atlas como los mejores tacos.

Con una calificación de 4.6, esta mezcla de comida mexicana y norteamericana, el famoso tex-mex, se ha llevado de calle a taquerías que están en nuestro país.

Le sigue una taquería con una calificación de 4.5, se ubica en Tijuana, Baja California y se llama “El Mazateño”; su especialidad son los tacos gobernador. En la citada lista, en la misma ciudad, está la Taquería El Franc, y sus mejores tacos son los de adobada, pero también tienen de carne asada, suadero, cabeza, lengua y tripa, bien crujiente eso sí.

La Ciudad de México tiene también dos de las taquerías mejor rankeadas y son Tacos de Canasta Especiales, los famosos tacos “sudados”, entre los más típicos están los de papa, frijol y chicharrón prensado, pero también hay de otros rellenos. Siempre acompañados de una picosita salsa verde.

Así como la taquería El Huequito, comercio especializado en tacos al pastor . Y reitero, este es el ranking de Taste Atlas, porque sabemos que en gustos se rompen géneros.

Cada uno de nosotros tenemos nuestras taquerías favoritas, esas a las que volvemos cuando sentimos el antojo de un buen taco. Una vez que viajé a la ciudad de Los Ángeles, California, probé uno de los mejores tacos de camarón, eso sí, era un food truck cerca de las instalaciones del aeropuerto.

Nuestros paisanos se han estado esforzando por llevar nuestra gastronomía por todo el mundo, es más, tengo una amiga que vive en Hanoi, Vietnam, quien se dedica a vender tortillas y estas han sido muy aceptadas en la comunidad vietnamita.

Debemos estar orgullosos de que nuestra comida ya no solamente se puede disfrutar en nuestro país, sino también en el extranjero. Es por eso que no debe de sorprendernos que hoy, los mejores tacos, no se encuentren en México. Bon appétit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera