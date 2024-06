Creo que después de 6 años de gobierno y con la mayoría de las personas votando por la continuidad de su proyecto, López Obrador debería de concentrarse de aquí al cambio de mandato en mejorar y mucho su proyecto de salud que ha ido dejando en el olvido.

Los que fueron a votar por Morena y por Claudia Sheinbaum esperan que el siguiente paso en lo que están transformado de México tenga como base la salud. Mire que a estas alturas del partido no importa que el laboratorio sea del gobierno o sea de privados o sea de quien sea, lo que se necesitan son medicamentos de calidad y se necesitan ahora.

La medicina es un gran negocio, sino no hubiera tantas farmacias del Dr Simi con sus consultorios para atender problemas de salud básicos. El IMSS y el ISSSTE tienen años de no darse abasto para atender a todos los derechos habientes.

En estas semanas se ha tenido un problema con el surtido de medicinas para el dolor por parte de algunos laboratorios. Lo sé porque personas cercanas a mí los necesitan y sufren por falta de estos. Sigo sin entender porque en el sexenio de López Obrador no se ha logrado resolver este problema de los medicamentos y se sigan con los procesos de cambio desde hace tanto tiempo. Entiendo que se atravesó una pandemia, pero no hay excusa para no tener consciencia sobre el dolor de las personas.

Si, estos medicamentos tienen los componentes que vuelven locos a los gringos. El fentanilo, la morfina y otras drogas químicas que hacen que los pacientes con dolor puedan tener mejor calidad de vida. Habría que recordarles a los gobiernos que esos medicamentos son controlados y que acá en México hay todavía un mayor control que el que se tiene en Estados Unidos .

El fentanilo que se tiene que investigar y atacar es el ilegal, el que se produce en laboratorios clandestinos y que usan los gringos para olvidarse de las cosas y no el que se tiene en las farmacias especializadas donde se piden controles para saber quién es el medico que administra, el paciente que lo toma y la persona que fue a recoger el medicamento.

Recuerdo haber ido por uno de estos medicamentos a una farmacia y todo lo que me cuestionaron, que es lo normal. La gente detrás mío haciendo comentarios, “es fentanilo”. ¡Ah gente metiche!

Don Andrés, le suplico que apure todo lo que tenga que apurar para que este rollo de los medicamentos fluya y que los mexicanos que necesitan medicinas especificas las tengan. Es increíble que hayan aprobado la dichosa vacuna “Patria” y no hayan aprobado a laboratorios que suplan todos los medicamentos que se han dejado de surtir durante este sexenio.

Si no sucede en estos pocos meses espero que la Doctora Claudia Sheinbaum, el nuevo gabinete y todos los nuevos diputados y senadores hagan algo porque este tema solo sea un recuerdo. Esperemos que empiecen con el pie derecho.

¡Medicamentos ya! Por favor.