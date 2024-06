Después de las críticas contra los resultados y las supuestas acusaciones de fraude al no tener un resultado favorable, se hace un reconteo para confirmar y reafirmar el resultado de la votación. Ese reconteo que supuestamente fue solicitado por la oposición para “defender tu voto”, se hace de facto si hay inconsistencias en el conteo de la votación y todo esto es gracias a Andrés Manuel López Obrador.

Recordamos el “voto por voto, casilla por casilla” del 2006 donde la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador era por ahí de medio punto porcentual donde un reconteo podría haber movido la balanza para el lado de AMLO poniéndolo como ganador.

Imagine que hubiera ganado AMLO, seguramente ahora estaríamos hablando de otra cosa. No hubiera aparecido Morena y muchos de sus personajes. Quizá ya estuviéramos en el recambio de partido y probablemente lo que se han debilitado los partidos nacionales no hubiera pasado. Puede ser que jamás hubiera agarrado fuerza MC o de plano no existiera. Tal vez la guerra contra el narco nunca hubiera sucedido o hubiera sido de otra manera. Puede ser que el presidente del cambio hubiera sido Peña Nieto, muchas cosas. Pero esa vez no quisieron recontar porque existía el riesgo de perder la elección. Hubieran recontado y se hubieran quitado a López Obrador de encima hace 12 años, pero bueno, la hipotenusa.

El mega plantón y las inconformidades han hecho que el INE antes IFE tenga contemplado con la confirmación de lo que paso en el PREP. ¿Por qué? Porque hay error humano. Imagine que después de una larga jornada electoral lo ponen a contar y capturar los votos. Cansado y acalorado y sin hacer esto regularmente, seguramente habrá errores. No se puede pedir perfección en todos los casos y si en la prueba PISA salimos tan jodidos, seguramente habrá muchos funcionarios de casilla que no saben sumar bien.

Hay estados donde el recuento, sobre todo el local, es una labor complicada pues solo en Jalisco hay lugares donde hay más de 5 partidos y unos están en coalición dando al menos 40 combinaciones de voto. Eso puede ser complicado hasta para el más preparado. Aumentará el voto de las coaliciones sobre los votos nulos que puede que se hayan nulificado porque al momento del conteo hubo confusión sobre las combinaciones de cada boleta.

No hay fraude, lo dijo el mismísimo Lorenzo Córdova. Tampoco hay manera de remontar las diferencias en las boletas si hay menos votos nulos que la diferencia real. Todas las teorías de la conspiración que rondan los grupos de whatsapp empiezan a caerse tanto que los que sacaron sus verdaderos colores se tendrán que arrepentir de alebrestar el gallinero sin tener pruebas realmente contundentes.

Para hoy, viernes, se habrán ratificado las victorias amplias. Donde podrían cambiar los números serán en los lugares que los números estuvieron más apretados como pudo haber pasado en la lejana elección del 2006 donde en el conteo existían grandes posibilidades de que ganará López Obrador.