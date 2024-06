Los momentos que están viviendo hoy se parecen a los que se vivieron en el 2006 cuando por una victoria muy cerrada, Felipe Calderón fue electo presidente de México. Como he oído que dicen, AMLO no es mi presidente porque yo no vote por él, pues en esa ocasión todavía más personas no habían votado por Calderón.

Seis años en el “ji ji ji, ja ja ja” y Calderón entregó la banda presidencial al PRI que la postre se la entregaría a Morena y que ahora gobierna ya por dos periodos electorales seguidos.

Todos vimos a Xóchitl Gálvez aceptando que los números no la favorecían a querer impugnar la campaña. El coordinador de campaña de Gálvez tiene un tremendísimo desbarajuste organizacional pues no pueden decir una cosa y después otra. Hay dos temas que analizar en cuanto a las impugnaciones de Gálvez y de López Obrador. La de AMLO fue por décimas de punto, la de Gálvez es por más de 30 puntos.

Comentaba en un grupo de Whatsapp que en MetricsMX llevaron un tracking diario de las posibilidades de los diferentes candidatos y que siempre Claudia Sheinbaum salía arriba en las preferencias. Después comente que en la última encuesta que había sacado esa encuestadora, los números habían salido muy parecidos a los que salieron en el PREP. Comenté que no me sorprendían los números pues los resultados de MetricsMX eran muy parecidos. Igual les había comentado que los resultados de Massive Caller me parecían un poco fuera de lugar pues era la única encuesta diferente a las otras.

Pues mis comentarios no le cayeron bien a todo el grupo y unos solamente no comentaron nada y otros me tacharon varias cosas. Entiendo que a muchos se les cayó el santo del altar y lo tomaron personal como si yo hubiera tenido la culpa de que no ganara la candidata de la coalición. Los comentarios se empezaron a poner desagradables y pues preferí retirarme del grupo para no encender más la llama sabiendo que cualquier cosa que dijera en contra de esas ideas iba a representar más calentura que es algo que no se necesita ahora.

No me sorprende la victoria de Claudia Sheinbaum, lo que me sorprende es que va con carro completo. No esperaba lo de los diputados federales y las senadurías. Habrá que estar pendiente de ellos e exigirles como se debe. Mucha vigilancia sobre esa casi mayoría calificada que se pudiera tener en el partido de la presidencia.

Varias cosas, no creo que México se convierta en Venezuela, eso no le conviene a nadie ni al mismo gobierno. Van a cambiar muchas cosas que deberían de hacer a México un país más justo con la base de la pirámide que eso haría que todos ganáramos.

El periódico El País públicó un gráfico donde desmenuza la manera de votar del país y en ninguno de estos grupos se ve que Xóchitl sea mayoría y esto en todas las clases sociales, educación, edad y demás. Esto nos enseña que la inconformidad sobre los resultados de las elecciones está basada en cosas que no son ciertas y que, si la estrategia rumbo al 2030 sigue igual, Morena podría ganar la que sigue también.

La gente está empezando a votar más por el candidato y las causas que por los colores. Ahí debería de estar trabajando la oposición, en causas y candidatos no en impugnaciones y odios.