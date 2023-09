Aunque existen argumentos que alimentan las especulaciones acerca de la influencia o participación de la familia del presidente tanto en sus decisiones de gobierno, como en su partido, Andrés Manuel lo ha negado enfáticamente.

“Yo tengo que agradecerle a mi esposa, a mi compañera, Beatriz, que decidió no ser ‘primera dama’ y no abandonar el apoyo al movimiento en el que cree o dejar de ayudarme. Pero es que, ¿por qué primera dama? ¿las demás mujeres no son primeras damas?”.