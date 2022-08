ESTIRA Y AFLOJA

No es una broma, no son los latigazos a los que Marcelo Ebrard se refería cuando habló de las medidas del orden que imperan en Qatar. El Mundial de futbol que por primera vez llega a tierra musulmana ofrecerá un mundo totalmente distinto al occidental, al que está acostumbrado la mayoría de los aficionados al futbol que viajará a a Doha.

O se comportan o…

En Qatar, como en otros países musulmanes hay dos tipos de policía, la Nacional, que es la que comúnmente se conoce y la “Policía de la Moral” o también conocida como la “Policía Musulmana”. Funciones similares pero con aplicaciones distintas.

La policía de la Moral está encubierta, nadie se da cuenta quienes son. Así como puede ser el señor que está junto de ti en un restaurante, puede ser quien viaje contigo en el metro o bien, quien se siente a tu lado en el estadio. Quienes cometan un ilícito y son descubiertos por estos agentes, no podrán salir del país hasta cumplir su sanción. Así que… cuidado, porque por más guaruras que ponga Marcelo Ebrard como anunció hace unos días con la presencia de elementos de la Guardia Nacional en Doha, quien no cumpla y respete será sancionado.

Aquí no hay relajamiento por ser sede la de la Copa Mundial de Futbol, tal vez Rusia hace cuatro años pensó que era una buena idea ser laxos en su aplicación de las leyes, y se veían borrachos por todas partes, sobre todo bebiendo en la vía pública en la Plaza Roja y sus alrededores, que fue el centro de reunión del mundo del futbol. En Qatar no será así, son estrictos, muy estrictos, por eso si vas al mundial, no debes hacer:

√ Beber alcohol en la vía pública o manifestaciones escandalosas producto del alcohol aunque no se esté bebiendo.

√ El afecto público no se permite. Entre hombres árabes se saludan de beso, eso no está mal visto, pero a la mujeres se les debe saludar de mano.

√ La comunidad LGTB y las parejas del mismo sexo no son tolerables para la “Policía de la Moral”, así que cuidado con manifestaciones de cariño, afecto y amor en público.

√ La temperatura en la época del Mundial los Iliana entre los 25 y 32 grados, caluroso sin llegar a los extremos que viven en el verano, pero eso no implica que las mujeres puedan salir a la calle descubiertas, siempre serán observadas para que estén vestidas cubriendo brazos y piernas, pero tampoco sin exagerar, es decir, usar minifalda y una camisa sin mangas si les brinca a los de la policía de la moral.

√ Respeto absoluto a sus rezos. El 90% de los ciudadanos qataríes profesan el Islam y durante el día tiene cinco rezos, donde estén y como estén. Esto se debe respetar y no hacer manifestaciones escandalosas durante el periodo que dure el rezo.

√ El Whats App se restringe para video llamadas.

√ Prohibido ingresar alcohol al país. Si vuelas a Doha y se te ocurre comprar en el Duty Free algún buen tequila o un whisky para alegrar tu estancia, simplemente te lo quitarán al ingresar a Qatar. Tienen detectores y si bien no está penalizado, simplemente te lo retienen en un lócker, te dan un recibo y cuando te regresas a tu país, puedes pasar por el.

√ La pornografía esta prohibida, así que no se le ocurra ir viendo películas porno en el celular o llevar algún material sugestivo porque ahí si pueden ser sancionados.

√ Fotografiar a mujeres está penado, como también está prohibido sacar video y fotos sobre oficinas del gobierno de Qatar.

√ Comprar alcohol en el mercado negro está prohibido y es culpable quien lo vendo como quien lo compra. En Doha hay solamente una tienda donde venden alcohol , y para adquirirlo se debe contar con una licencia expedida por el gobierno y obviamente al extranjero no se la otorgan.

Así que por más guaruras que ponga Ebrard, o se cumplen las reglas o se cumplen las reglas. Aquí no habrá de que mi pariente es Torruco, o el canciller me conoce, no, esas estupideces no aplicarán y quien cometa un ilícito, cuidado porque lo de los latigazos, si es verdad.