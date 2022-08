El Mundial de Qatar 2022 iniciará un día antes de lo establecido, el domingo 20 de diciembre, así lo informó la FIFA a través de un comunicado oficial.

El juego entre el anfitrión Qatar y su similar de Ecuador , será el que abra la edición 22 de los Mundiales de Futbol de la FIFA.

Originalmente, el magno evento comenzaría el lunes 21 de diciembre con cuatro juegos por disputarse, el Qatar vs. Ecuador y el Senegal Vs Países Bajos, pero el Consejo General de la FIFA ha decidido no romper la tradición y, de esta forma, el anfitrión será el primero en jugar.

“El cambio garantiza la continuidad de una larga tradición de marcar el inicio de la Copa Mundial de la FIFA con una ceremonia de apertura con motivo del primer partido en la que participan los anfitriones o los campeones defensores”, indicó el organismo.

Cambian de fecha el inicio de Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 iniciará el domingo 20 de noviembre con el juego entre el cuadro local y su similar de Ecuador.

La FIFA ha decidió seguir con la tradición de que el primer partido de las Copas del Mundo sea disputado por el dueño de la casa, en este caso, el país árabe.

Esto ocasionará algunos pequeños cambios en el calendario de competencia, como el que Senegal vs. Países Bajos cambie de horario y se juegue a las 19 horas tiempo local, no a las 15 horas como estaba programado.

Los partidos inaugurales de los Mundiales

La tradición de que el juego inaugural de la Copa del Mundo lo realizara el país anfitrión o el campeón reinante, se dio desde Inglaterra 1966.

Antes de eso, hubo otras formas de inaugurar, y en varias estuvo involucrada la Selección Mexicana.

Uruguay 1930: México 1- 4 Francia y Estados Unidos 3- 0 Bélgica

México 1- 4 Francia y Estados Unidos 3- 0 Bélgica Italia 1934: Se jugaron siete partidos al mismo tiempo.

Francia 38: Suiza 1-1 Alemania.

Brasil 1950: Brasil 4 - 0 México.

Suiza 1954: Brasil 5 - 0 México; se disputaron otros tres juegos.

Brasil 5 - 0 México; se disputaron otros tres juegos. Suiza 1958: Francia 7 -3 Paraguay.

Chile 1962: Brasil 2 - 0 México; se disputaron otros tres juegos.

Inglaterra 1966: Inglaterra 0 - 0 Uruguay.

México 70: México 0 - 0 URSS.

Alemania 1974: Alemania 1 - 0 Chile.

Argentina 78: Alemania 0 - 0 Polonia.

España 82: Argentina 0 - 1 Bélgica.

México 86: Italia 1 - 1 Bulgaria.

Italia 90: Camerún 1 - 0 Argentina.

Estados Unidos 94: Alemania 1- 0 Bolivia.

Francia 98: Brasil 2 - 1 Escocia.

Corea y Japón 2002: Senegal 1 - 0 Francia.

Alemania 2006: Alemania 4 - 2 Costa Rica.

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1 - 1 México.

Brasil 2014: Brasil 3 - 1 Croacia.

Rusia 2018: Rusia 5 - 0 Arabia Saudita.

