Marcelo Ebrard, habló sobre los mexicanos que irán a Qatar, un país con muchas restricciones y espera que los visitantes cumplan los lineamientos.

Y es que, el mandatario Marcelo Ebrard externó que si los mexicanos llegan a cometer alguna falta, no llegarán a los latigazos, solo serán faltas administrativas.

“Esperemos no llegar a la cuestión de latigazos. Se supone que las faltas que hay en estos eventos son administrativas”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, mencionó que la casa México-Qatar tendrá como objetivo conectar más a dichos países.

“La casa México - Qatar servirá como enlace para que los mexicanos sepan qué se puede hacer y qué no. Digamos. Ya no dijeron que no podemos llevar tequila en la maleta, pero no será un Mundial abstemio. Hay zonas y horarios para tomar”, dijo.

Marcelo Ebrard confirma presencia de la Guardia Nacional

Asimismo, Marcelo Ebrard dijo que elementos de la Guardia Nacional estarán presentes para enlazar a los aficionados con la policía de Qatar.

“Serán de 10 a 15 elementos de la Guardia Nacional para servir de enlace entre la afición y la policía local”, aseguró.

Qatar 2022: Las cosas que estarán prohibidas en el Mundial

Qatar es un país con muchas restricciones, por ejemplo en la vestimenta hay varios lineamientos, uno de ellos es que los hombros y rodillas deben estar cubiertos en lugares públicos, tales como hospitales y museos.

Respecto al consumo de bebidas alcohólicas hay ciertas reglas que se deben cumplir.

Y es que, el estar en estado de ebriedad y solo consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos está penado con una multa hasta de 15 mil pesos o 6 meses en prisión.

Los mexicanos deben ser cautelosos, pues las relaciones íntimas fuera del matrimonio es considerado como delito y está penado con cárcel.

Mientras que la bandera de comunidad LGBTI no se podrá mostrar en lugares públicos.

