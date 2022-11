Desde el primer horario de verano hasta este último, los ahorros han sido pocos, en verdad pocos. En un mundo tan globalizado es complicado tratar de coordinar los horarios en un país que queda más al norte de nosotros solo porque ellos lo hacen. Seguramente eso fue una de las primeras razones por la cuales se cambió el horario.

Habría que hacerles ver a todos los opinologos que la coordinación con los vecinos del norte solo funciona con las industrias que tienen que ver con los Estados Unidos. Si existe tal urgencia de tener un horario similar al que tienen los vecinos del norte las empresas interesadas podrían adecuar los horarios de trabajo a los que tienen sus pares, eso sería una buena solución en la que no pagarían justos por pecadores.

Ahora dicen también que aumentaría la facturación de la CFE. Los que escribieron sobre esto deben de vivir en el universo donde las casas usan focos de 100 watts y las televisiones son de bulbos. El consumo energético debido a la modernización de muchos aparatos y la iluminación ha bajado pues la iluminación y los aparatos tienen componentes electrónicos que no se utilizaban o no existían hace 26 años.

Veo a personas que abogan por la seguridad de las mujeres, que se quejan porque obscurecerá más temprano y habrá inseguridad al trasladarse hacia sus hogares. En el horario de invierno siempre ha oscurecido más temprano pues es invierno, no por decisiones gubernamentales. En la parte norte de los Estados Unidos, oscurece alrededor de las 4 o 5 de la tarde en invierno, ¿Qué harían estos grupos con los horarios que tienen en esas zonas del planeta? La violencia de género y todo lo que la rodea tiene poco que ver con los horarios y más que ver con la falta de seguridad, estructura y cultura de nuestro país. Si se arreglan estos componentes podríamos vivir en días con dos o tres horas de luz y no pasaría nada.

Lo único que extrañaría son los tiempos cuando platicaba con mi mamá y me decía “es como a las dos de horario anterior, ¿Qué hora es ahora?”. Mas joven el día de cambio de horario me encantaba pues era la noche más larga del año, con una hora más para la fiesta, que ahora no habrá. Fuera de eso, tener un horario fijo para nuestro país, que está más pegado al ecuador, es mejor, los beneficios los veremos al tiempo.

Países que utilizan el horario de verano (Especial)

Países que utilizan el horario de verano (Especial)

Si usted ve el mapa de los países que cambian el horario, notará que son los países que están más al norte de nuestro. Los que están más cercanos al ecuador, como México, no tienen tanta necesidad de cambiar pues los días y las noches cambian pocas horas.

Esperemos que no vengan otros gobiernos a dorarnos la píldora y quieran volver al esquema anterior, pues los beneficios son tan pocos que no vale la pena cambiar.