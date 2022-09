No es noticia que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo encabece la encuesta, con el 31.6%. La regente capitalina, lo he dicho, tiene unas semanas que se le ve diferente. Se comienza a sentir el resultado de una operación distinta. Ella y su equipo, lo están haciendo mejor cada vez. Los números no mienten, su liderazgo es paulatinamente más marcado. Marcelo Ebrard, el canciller, en segundo lugar, con el 24.4% de las preferencias. Continúa moviéndose, generando opiniones y comunicando en redes sociales. Por alguna razón no ha logrado conectar para mejorar sus números.

Por su parte la irrupción de Beatriz Paredes en el escenario de cara a la sucesión presidencial ha sido un tanto disruptiva. La senadora del PRI se ha posicionado de inmediato en el tercer lugar de las preferencias con 11.3 %. Un puesto que comparte en empate con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Por un lado, la longeva y prolífica carrera de la ex dirigente del PRI, le ha permitido unir voces en su favor. Al parecer, la exgobernadora de Tlaxcala puede abonarle a la unidad al interior del tricolor, que tanta falta le hace. En contra parte, con cierta contradicción, el titular de SEGOB tiene las mismas preferencias que Paredes Rangel. La diferencia es que el tabasqueño tiene mucho menos tiempo en la exposición política nacional, sin embargo, su cargo es de dimensiones relevantes. Juzgue usted el desempate entre ambos. López Hernández ha crecido lento pero constante en su aceptación.

Enrique Alfaro, por parte de Movimiento Ciudadano aventaja en el naranja con el 6.7% en un muestreo en el que el joven Colosio no fue incluido tras haber dicho que no aspira a la presidencia.

Ricardo Monreal, Enrique de la Madrid y Mauricio Kuri, presentan números muy por debajo en relación al activismo que han tenido. El senador 5.8%, el ex secretario de turismo 5.0% y el gobernador queretano alcanza el 3.9%.

El contraste con la aceptación, lo hace la medición en el nivel de rechazo. En este apartado, la Senadora Beatriz Paredes es quien acumula el mayor rechazo. La marca PRI y paradójicamente su fortaleza -su larga carrera y exposición política nacional- es lo que la hace la aspirante con más aversión del electorado.

El común denominador de rechazo, es la marca PRI. Su dirigente Alito Moreno se ha encargado de terminar de hacer del tricolor un partido electoralmente tóxico. La alianza en pausa, es una muestra clara de que, el partido de Insurgentes Norte no es un aliado que quieran tener -de momento- muy cerca.

Rocha asistirá al grito con AMLO

Será Eneyda Rocha quien en representación del gobernador Rubén Rocha Moya acuda a Palacio Nacional a la celebración del grito de independencia. Quien por su envergadura no asistirá al evento, pues estará encabezando sus festejos patrios en la capital sinaloense como titular del ejecutivo en la entidad. Importante distinción para el mandatario, primero la invitación y segundo la admisión de su hija en su lugar.

Por lo que toca a la celebración sinaloense. El gobernador ha invitado a senadores, diputados y por primera vez, al pleno de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Equipo de Gabinete. Entre otros empresarios representativos del estado, Jesús Vizcarra, Leovigildo Carranza, Juan Manuel Ley y varios de la familia Coppel, han recibido también la atención extensiva para su asistencia.

En el argot beisbolero, ha sido una semana de bateo arriba de .400 para el Gobernador de Sinaloa. Con una pizca de suerte, el Huracán Kay no ha llegado y no ha impactado directamente tierra sinaloense. Las lluvias han traído afectaciones menores. Segundo, la visita del Embajador de EU en México Ken Salazar, quien se llevó un gran sabor de boca con los resultados y proyectos que se tienen en materia de seguridad, inversión, turismo y economía. Tercero, supimos de la reunión en CDMX con el Secretario de Gobernación. El maestro Rocha tiene una relación estrecha con Adán Augusto. Los proyectos y recursos para Sinaloa van en tiempo y forma.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx