Estamos a pocos días del arranque de la justa olímpica en la “Ciudad de la Luz” y nuestros atletas, que van a representar a nuestro país -y estoy segura de que van a dejarlo muy en alto- han ido llegando a su destino, gracias al patrocinio de Aeroméxico .

Gracias a las redes sociales, pudimos seguir a estos deportistas de alto rendimiento en algunos momentos de su viaje; vemos sus rostros plenos de sueños e ilusiones por cumplir, y viajar por Aeroméxico ha sido toda una experiencia, pues en los vuelos les han dado una calurosa bienvenida, por parte de la tripulación que le dedicó unas palabras de bienvenida, como por parte de Luis Gerardo Méndez, actor conocido por su papel de “Javi” en la película “Nosotros los nobles”, donde da un emotivo mensaje:

“La gente de Aeroméxico me pidió que amablemente les diera la bienvenida a este vuelo, que es un vuelo muy especial. No sé si ya se dieron cuenta que es un vuelo en el que tenemos el honor de ir escoltando a algunos, algunas del Comité Olímpico Mexicano (COM) del equipo que habrá de representar a México en las olimpiadas, les damos un aplauso por favor…”

Luis Gerardo Méndez