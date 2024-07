Propagar noticias falsas es bastante dañino, y más para la industria aeronáutica, que se caracteriza por sus altos estándares de seguridad. Ya son muchas las ocasiones en que perfiles falsos -o incluso periodistas- han propagado falacias en redes sociales.

Podríamos hacer un recuento de todos y cada uno de los bulos esparcidos en las redes sociales con la única finalidad de golpetear, y no de informar, ni de crear consciencia, sino solamente generar encono entre la población.

De por sí no es sencillo entender el funcionamiento de la industria aeronáutica; al día de hoy sigo leyendo quejas sobre las sobreventas que hacen las líneas aéreas, de personas y usuarios que no entienden cómo puede ser una medida legal no solo en el país, sino a nivel mundial; de la misma manera, para comprenderlas deben leerse con calma y sin apasionamientos las reglas escritas para saber si la aerolínea será o no responsable de compensar al pasajero, dependiendo del enorme catálogo de posibilidades por las que el usuario no pudo usar su boleto.

Para el pasajero promedio es complicado saber, conocer y comprender que cuando viaja, durante su trayecto, intervienen muchas empresas, ya que las líneas aéreas no prestan la totalidad el servicio; por ejemplo el servicio de rampa, que es el personal sube y baja el equipaje del avión, pertenece a una compañía prestadora de servicios terrestres distinta a la aerolínea; lo mismo pasa en algunas ocasiones con el personal del mostrador, que trabajan al mismo tiempo para dos o más líneas aéreas, lo que evidentemente resulta un fastidio, sobre todo al momento de gestionar las reclamaciones.

Pero esa es la realidad, no solo en México, sino en todo el mundo; son distintas las compañías que operan para la realización de un viaje en avión. La aviación en la que la línea aérea manejaba el 100% de la operación hace muchos años que dejó de existir.

Comencemos con las recientes críticas que hace Javier Lozano Alarcón al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Este personaje, que durante el gobierno de Calderón fuera el secretario del trabajo, fue responsable -junto con Juan Molinar Horcasitas de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes- de bajar de vuelo a la aerolínea más antigua del país, Compañía Mexicana de Aviación.

El ex priista (hoy panista) Lozano Alarcón fue al AIFA y criticó las instalaciones, llamándolo: “aeropuerto pedestre”, que “ya ni la Tapo”, incluso dijo que “parecía el metro”. En un video que subió a sus redes sociales podemos ver cómo se queja con el abordaje que hace la línea aérea de bajo costo VivaAerobus, por escaleras en lugar de utilizar el pasillo telescópico.

Con profunda ignorancia de la industria aeronáutica, el también abogado pretende hacer ver que dicho procedimiento de abordaje es “un error del AIFA”; pero antes de aclararlo, les pregunto: ¿ustedes por qué creen que hay líneas aéreas de bajo costo?, ¿qué creen que significa la aviación bajocostera?, ¿cómo creen que es posible ofrecer precios más atractivos si no es sacrificando la comodidad?

Si tú quieres viajar cómodo, lo mejor es que busques una línea aérea tradicional como Aeroméxico , en cuyo costo del boleto incluye bebidas, y dependiendo del horario, hasta servicio de comidas, algo que jamás ocurre en la aviación “low-cost”.

Las aerolíneas bajocosteras prefieren ahorrarse el alto costo de la plataforma con pasillo telescópico, y prefieren utilizar las llamadas plataformas remotas, donde se debe abordar por medio de escaleras mecánicas, pero así sucede en todo el mundo; para ejemplos tenemos a la reina del bajo costo: Ryanair, y a otras como Southwest, Spirit, Eurowings, IndiGo, o VivaAerobus. No importa de dónde sea la aerolínea, el modelo de negocio así es.

Lo que me asombra es que con lo “estirado” que es Javier Lozano, haya decidido viajar con VivaAerobus, sabiendo que es un modelo en que se ahorra en comodidad a cambio de un precio más barato en el boleto. Se queja de las “grandes distancias” que tuvo que caminar, pero así son todos los aeropuertos en el mundo, sobre todo los aeropuertos más grandes, se camina mucho.

El currículum de Javier Lozano señala que fue miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuya sede se encuentra en Estrasburgo, Francia. Me extraña su “sorpresa” porque cuando uno viaja y conoce las terminales aéreas de distintos países te deja de asombrar lo mucho que caminas; es parte incluso del viaje.

Así pasa en San Francisco, sobre todo después de que se remodeló y quedó con enormes dimensiones; ni qué decir del Aeropuerto de Chicago, o el de Newark; y la pesadilla de todo viajero: el Aeropuerto de Denver, esas sí son distancias largas. Quejarse de lo mucho que caminó en el AIFA, sólo demuestra que esta persona tiene una gran ignorancia sobre el mundo aeronáutico.

Ahora vayamos al más reciente “bulo”. No se podía quedar atrás, y Lourdes Mendoza tuvo a bien darle RT (retuit) a un post en la red social hoy llamada “X”, con la única intención de culpar a la 4T.

Resulta que hace unos días la “periodista” Lourdes Mendoza cita un post y pone textualmente: “Aplausos de pie para la Cuarta Transformación!”, y comparte un video donde un turista español grabó la caída de un techo supuestamente del AIFA, en el que incluso reportó a cuatro personas heridas.

Quien hace el posteo original es una cuenta falsa que odia al AIFA; si revisan su timeline se darán cuenta de ello, y a pesar de que otras fuentes desmintieron tanto al perfil falso como a Lourdes Mendoza, ninguna de las dos voces tuvo la decencia de bajar (eliminar) el post con información falsa.

Y es que el video corresponde al Aeropuerto de Valencia, donde claramente podemos leer “AENA” ¿quién es? Aena, SME S.A. es el acrónimo de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Así que no, no ocurrió en el AIFA; sin embargo hay gente que utiliza estos bulos para crear indignación con falsedades.

Ya acabaron las elecciones; considero que es tiempo, justo y necesario para reflexionar sobre qué tipo de periodismo queremos. El crítico, independiente y fuerte que analice al actual sistema de gobierno, o uno totalmente adulador, al que no le importen los errores que se cometan desde el poder; o uno golpista y faccioso que sin importar si lo que se hace está bien, y se dedica a propagar noticias falsas.

Lo remarco, en el ámbito aeronáutico la seguridad es un tema más que primordial, y no se deben de generar noticias falsas, porque lo que se cuida en todo momento es la vida humana, que los pasajeros lleguen bien a su destino. Generar inconformidad, incertidumbre y encono no abona a nada positivo.

Estimados lectores, les recomiendo que sean muy cautos ante los bulos que sobre eventos de aviación suelen publicar algunas personas. Por eso cuando yo les comparto información en mis redes sociales sobre algún suceso, siempre pongo dónde ocurrió.

A pesar de eso, he visto que meses después haber posteado un video sobre una severa inundación en el Aeropuerto de Frankfurt (17 de agosto de 2023), fue compartido -ahora que comenzaron las lluvias en nuestro país- y lo hicieron pasar por el AIFA. Sí, una de estas cuentas falsas que solo generan bulos en redes sociales.