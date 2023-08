Cito y comento lo fundamental de la columna de Carlos Loret de Mola de hoy 31 de agosto de 2023 publicada en El Informador, periódico líder de Guadalajara, y en algunos diarios no líderes, como El Universal de la Ciudad de México:

Desajustada

Dice Loret: “Xóchitl Gálvez como candidata necesita alineación y balanceo”.

Mi comentario: Se nota que la candidata de la derecha empresarial quedó toda desajustada después de las palizas que le dio Beatriz Paredes en los debates.

La gelatina no cuajó

Dice Loret: “Xóchitl NO fue el fenómeno que se esperaba”.

Mi comentario: Sus promotores, como Jorge El Güero Castañeda, angustiados deben estarse preguntando: ¿Qué gelatina podrá defenderla?

¿Y el dinero?

Dice Loret: “No hubo transparencia en los gastos de campaña de los aspirantes (no hay un solo reporte de quién pagó giras y actos)”.

Mi comentario: Es Carlos Loret de Mola el primer comentócrata que señala tal falta. Una mayoría de columnistas se la pasó cuestionando a la y los aspirantes de Morena por esa razón, aunque en el partido de izquierda sí se cumplieron las formas de presentar contabilidades.

El cuchareo

Dice Loret: “Tampoco hubo transparencia en las encuestas (la telefónica la hizo una tal… ¿Wise?)”.

Mi comentario: ¿No se le hizo raro a Loret que la encuesta de vivienda aplicada por el diario Reforma cambiara tanto en tan poco tiempo, es decir, que pasara del empate técnico entre Xóchitl y Beatriz a una ventaja enorme, por lo tanto increíble, a favor de la primera. Ventaja increíble porque la opinión pública no da saltos tan grandes en apenas 15 días.

Con el pie izquierdo

Dice Loret: “La definición de que Xóchitl Gálvez será la candidata opositora no arranca con el pie derecho”.

Mi comentario: Pues no. Más bien arranca con el pie izquierdo, expresión que significa que todo saldrá de la jodida, en este caso para la candidata de la derecha.

No se atreve Loret de Mola a expresarlo con claridad, pero lo sugiere, lo sugiere: Claudia aplastará a Xóchitl en los debates

Dice Loret: “En los tersos foros con Paredes y Creel no fue el fenómeno que se esperaba. Si quiere ganarle a Morena tiene que arrasar con Claudia Sheinbaum en los debates. Regresar a la feroz frescura que la encumbró. No es la puntera que debe administrar su ventaja. Y tiene que tener listas las respuestas, claras y contundentes, ante los temas más difíciles, como el asunto de los contratos”.

Mi comentario: Beatriz Paredes le hizo el favor a Morena —y a Movimiento Ciudadano, por cierto— de exhibir las limitaciones dialécticas de Xóchitl Gálvez, una mujer que en los debates del frente PRI, PAN, PRD se vio sin ideas, sin propuestas serias, sin conocimiento de los grandes problemas nacionales. Si Xóchitl no pudo con Beatriz, política experimentada, pero solo política experimentada —es decir, con escasa preparación técnica—, ni duda cabe de que Claudia Sheinbaum la aplastará cuando se vean las caras. Porque Claudia tiene experiencia política y de gobierno de sobra, como responsable de grandes proyectos en la Ciudad de México desde el año 2000, y como militante de dos grandes partidos, el PRD cuando era de izquierda y valía la pena, y Morena, que hoy es gobierno y que ella ayudó a fundar: un hecho a no olvidar es que Claudia debate fuertemente ideas políticas desde muy joven, cuando participaba en complejas asambleas universitarias. Además, tiene mucha mejor preparación académica que Xóchitl, ya que ha realizado investigaciones científicas en física e ingeniería en México y Estados Unidos.

Twitter no es la realidad… X tampoco

Dice Loret: “Las encuestas de los últimos días han matizado el optimismo que causó Xóchitl en la oposición. No confundir Twitter con la realidad. Es cierto que falta tiempo, pero sigue lejos de cualquier corcholata. Su saldo de opinión —positivas menos negativas.. ya no es tan bueno como al inicio. Claudia Sheinbaum le gana… No hay ningún argumento para el optimismo. Está claro que con el anti-AMLO no basta. Viene la etapa más difícil: conquistar indecisos y quitarle votos a Morena. ¿Podrá?”.

Mi comentario: No podrá Xóchitl como candidata frente a Claudia. A pesar de que Beatriz se vio más inteligente durante la contienda interna opositora, ella tampoco iba a poder con la líder en las encuestas en Morena. Me parece que es demasiada la fuerza del partido de izquierda, que tiene la presidencia y casi todos los gobiernos estatales. Y bueno, apoyan al morenismo tres hechos fundamentales: (i) la elevadísima la popularidad de AMLO, (ii) el hecho que la gente no ha terminado de perdonar los excesos de muchas décadas del PRI y del PAN y (iii) los compañeros de viaje de Xóchitl: