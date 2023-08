El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó la posible declinación de la priista Beatriz Paredes por Xóchitl Gálvez, para que la senadora del PAN sea designada como eventual candidata presidencial del Frente Amplio por México en las elecciones 2024.

En la conferencia mañanera de hoy 30 de agosto, AMLO dijo que es “muy interesante” lo que ocurre en el proceso de elección del representante del Frente Amplio por México, en donde las finalistas son Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez.

Ello luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, abrió la puerta a la declinación de Beatriz Paredes a favor de Xóchitl Gálvez, lo que AMLO calificó como predecible, pues aseguró que no quieren riesgo de que la senadora panista no resulte electa.

“¿Cómo van a decirle a los mandamás que no salió?”, cuestionó el presidente de México, quien agregó que por eso piden que la senadora priista decline a favor de su contendiente del PAN.

AMLO aseguró que “está planchado” el triunfo de Xóchitl Gálvez en el proceso de elección de Va por México, pues fue ordenado por “los mandamás”, quienes temen que Beatriz Paredes resulte electa por las y los mexicanos.

Por ello, el presidente asegura que Alejandro Moreno y otras personas inmersas en el proceso de Va por México piden que la senadora del PRI decline a su favor, pues “ya hicieron compromisos”.

Sin embargo, dicha situación le parece vergonzosa, pues aseguró que Alejandro Moreno “está de florero” y deja que el proceso lo conduzcan los de “la mafia” y medios de comunicación, algo que él rechaza por ser antidemocrático.

Todo esta planchado ya, el asunto es que se ponen nerviosos porque dicen y qué tal que no resulte, entonces a darle otra vuelta a la tuerca no, a apretarles más, imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido ni modo, no saliste (jajajaja), como decía don Adolfo Ruiz Cortines, ni modo, perdimos.”

Asimismo, AMLO aprovechó para burlarse de la situación que atraviesa Beatriz Paredes y quienes la apoyan como candidata del Frente Amplio por México, pues dijo que desconocen que ellos no son tomados en cuenta para elegir al candidato (a).

Además, el presidente compartió que durante el proceso se han apoyado de los diferentes medios de comunicación para “introducir al mercado” a Xóchitl Gálvez y venderla para que sus contendientes desistan de sus aspiraciones.

AMLO refirió que lo mismo que tratan de hacer con Beatriz Paredes, al pedir su declinación a favor de Xóchitl Gálvez, lo intentan con Movimiento Ciudadano, a quien han solicitado sumarse a la alianza “forzándolo”.

“Lo mismo com Movimiento Ciudadano y dicen, no AMLO quiere interponer al candidato, qué me va a importar a mí, no, son libres. Lo que no acepto es que se este chantajeando, se este amenazado, golpeando,si no se aceptan las reglas del juego mafioso, si ya la mafia decidió arriba todos tienen que alinearse y yo soy un rebelde, eso no se lo acepto a nadie.”

AMLO