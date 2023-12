El 10 de febrero de 2022 publiqué el artículo “Loret amenaza al segundo hijo de AMLO”. La amenaza la lanzó en El Universal.

“¿Y ‘Andy’? ¿Es hora también de empezar a hablar de su hijo ‘Andy’?”. Eso dijo el periodista especializado en difundir materiales producto del espionaje —con los que se ha pretendido destruir el prestigio del presidente Andrés Manuel López Obrador—:

Casi dos años después, Carlos Loret de Mola cumplió su amenaza: en alianza con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (asociación civil fundada por Claudio X. González) dio a conocer grabaciones de llamadas telefónicas de alguien que se supone es amigo de Andrés Manuel López Beltrán.

¿Grabaciones telefónicas?

Pues eso. Cuando las grabaciones telefónicas se difunden siempre son recibidas con una duda y una pregunta:

La duda , si son verdaderas, es decir, si las voces de quienes hablan en las mismas no están alteradas o falsificadas —ahora puede hacerse con facilidad gracias a la inteligencia artificial —.

, si son verdaderas, es decir, si las voces de quienes hablan en las mismas no están alteradas o falsificadas —ahora puede hacerse con facilidad gracias a la —. La pregunta , en caso de que se trate de grabaciones perfectamente realizadas, ¿quién las hizo?

Hace unos días, Loret de Mola comentó en El Universal que el sitio de internet en el que colabora, Latinus —que pertenece al viejo priista con fama de espía Roberto Madrazo Pintado— “tuvo acceso a 40 horas de grabaciones telefónicas” relacionadas con los hijos de AMLO. Para hacerla de emoción, añadió: “La presentación de los reportajes no será continua. Hay que dejar que cada capítulo sude sus consecuencias. El siguiente, en enero”.

Hoy, también en el periódico propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, Carlos Loret se puso bravucón. Le dijo al presidente López Obrador: “Como no puede desmentir, trata de intimidar para callarnos. Aquí se topa con pared”.

Loret miente

AMLO no ha tratado de intimidarlo. El presidente solo dijo en su conferencia de prensa mañanera que confía en la honestidad de su hijo y, a pregunta de algún reportero, estuvo de acuerdo en que Loret y Latinus —y Mexicanos a Favor de la Corrupción— den a conocer todas las grabaciones telefónicas que tengan. ¿Cuál intimidación?

Hoy, en Excélsior, Leo Zuckermann dedica todo un artículo para quejarse de que a nadie se le permite hacer lo que él precisamente realizaba con olímpica tranquilidad: hablar de lo publicado por Loret y la asociación civil fundada por Claudio X. González. Nadie reprimirá a Zuckermann por eso. Esta misma semana, por cierto, sobre el tema escribió Denise Dresser en Reforma, y a ella no se la molestado.

En términos de libertad de expresión, el de AMLO es un periodo presidencial extraordinario: quien desea criticar, insultar y cuestionar al presidente de la nación puede hacerlo sin meterse en problemas. Porque, aunque moleste a una mayoría de columnistas, no puede ser considerado como un acto de represión que el propio presidente, a veces, refute a sus críticos.

Los o las espías

No son las primeras grabaciones telefónicas o videos contra AMLO que Loret y la asociación de Claudio X. dan a conocer. La pregunta relevante es ¿quién espió al presidente de México y a su familia? Tengo mis sospechas:

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad = Claudio X. González Guajardo.

Claudio X. = Beatriz Pagés.

Pagés = Obsession nazi.

Claudio X. = Xóchitl Gálvez.

Xóchitl = PRI, PAN, PRD.

PRI, PAN, PRD = Obsesión nazi (contra Morena y Claudia Sheinbaum).

Claudio X. = Carlos Loret de Mola (hasta un documental sobre el sector educativo hicieron juntos).

Latinus = Roberto Madrazo Pintado.

= Roberto Madrazo Pintado. Madrazo = Protector de Beatriz Pagés.

Carlos Loret = Latinus .

. Entonces, Claudio X. = Madrazo = Carlos Loret = Obsesión nazi= Xóchitl.

Guerra sucia electoral

Queda claro que Carlos Loret no hace periodismo, sino guerra sucia electoral. Fallida, por cierto. Trata de ayudar a la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, pero esta cada día pierde más puntos en las encuestas. Claudia Sheinbaum supera a Xóchitl Gálvez por una diferencia de entre 35 y 52 puntos. Y crecerá.

No creo que Loret tenga experiencia en espionaje. Claudio X. y Madrazo estoy seguro que sí la tienen. En otros países ya se les estaría investigando para sancionarlos en caso de que se demostrara que recurren a la ilegalidad de grabar conversaciones telefónicas. En México, en el sexenio de AMLO, no les pasará nada. Porque hay un presidente que defiende la libertad, algo que demuestra en los hechos, esto es, que no presume con gritos mamones como los del argentino Milei.

Hay una pregunta que no se han hecho —o no en público— quienes han espiado a AMLO y a su familia y han entregado tanta basura generada por el espionaje a Loret y a la asociación civil de Claudio X.

Tal pregunta es: ¿Por qué no ha disminuido la aprobación de Andrés Manuel con la difusión de tantos supuestos escándalos?

AMLO sin duda es el presidente más criticado, insultado y calumniado de la historia, pero su popularidad entre la mayoría de la gente no disminuye, sino inclusive aumenta. El mismo caso de Claudia: más la calumnian, más avanza en las encuestas.

Creo que eso se debe a que el pueblo no cree en tantos reportajes amarillistas como los de la serie que Loret ha iniciado y que continuará a partir de enero.

Posdata sobre la SCJN

Al presidente Andrés Manuel López Obrador debe cuestionársele con seriedad, no con intervenciones telefónicas ilegales. En ocasiones —no muchas—, ocurre así en los medios, y qué bueno. Hoy se le critica correctamente porque no estará en el informe de la presidenta de la SCJN, Norma Piña. Ojalá Andrés cambié de opinión y acuda al edificio más importante del poder judicial. A México no le beneficiará su ausencia: más bien de alguna manera perjudicará a la nación, ya que será utilizada por la personas perversas dedicadas a sembrar odio.