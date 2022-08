Las mañaneras nunca dejarán de ser insólitas. Tal vez por eso se vuelven hasta adictivas, porque siempre habrá una sorpresa en ellas, un chascarrillo, un grupo musical, habrá poesía, o un Benito Bodoque en la pantalla... o Jesús equivocándose en los videos que le pide el presidente que proyecte. Habrán risas y habrán silencios. Siempre habrá algo que intente distraernos del dolor y del horror en el que está inmerso este país .

Por eso es que sin las mañaneras AMLO no sobreviviría políticamente hablando y él lo sabe.

Sobrevive porque también rodean al presidente varios personajes que se identifican como “reporteros” pero que no son otra cosa que personas pagadas para aplaudirle o para poner temas sobre la mesa que logren que el presidente no aborde lo esencial.

Pero, esta vez sí se pasaron...

Y es que el periodista consentido del presidente al que apodan “Lord Molécula”, Carlos Pozos (creo que su nombre no importa tanto como su apodo porque ahí es en donde se le identifica), le cuestionó hoy en la mañanera al presidente acerca de que la llamada “oposición” está proponiendo como Jefe de Gobierno para la CDMX rumbo al 2024 a Felipe Calderón.

Sin decir más, le pidió a AMLO una opinión al respecto, a lo que el presidente le contestó con un rotundo: No... Simplemente no opinaría.

Bueno, yo creo aquí las cosas se salieron de control y se evidenciaron otras más:

Este presidente que dice que gobierna para todos y que es un presidente de amor y de paz, que no guarda rencores, pues literalmente al no contestarle la respuesta a don Molécula, nos hace saber que sí, que muchos le caen mal y que no gobierna para esos muchos y que hablando de rencores, le guarda un profundo resentimiento particularmente a Felipe Calderón.

Si la idea del cuestionamiento de Lord Molécula era distraer, lo logró. Pero no para bien del presidente, pues lo dejó mal parado, poniéndolo como un mandatario enojado y resentido; es decir ese lado que ya todos conocemos.

También, evidenció que AMLO no sabe de política, porque saber de política era haber contestado políticamente, al decir que “Ya se vería en el futuro quien ganaría y que ganara el mejor” o “que el pueblo decida “... respuestas que luego tienen muy ensayadas los políticos, sobre todo él... pero esta vez lo agarraron en curva.

Como si fuera en un bar de cantina la platica la charla, no quiso contestarle ese cuestionamiento a don Molécula.

Muy seguramente el presidente sabe de qué niveles se aventarán sus periodistas los cuestionamientos hacia él porque sabe que la intención de los mismos es desviar temas centrales a otros puntos.

Pero este desvío fue más allá, porque “sin querer queriendo” Lord Molécula acaba de destapar a Felipe Calderón como jefe de Gobierno.

Y es que si bien ya se venía más o menos escuchando el rumor de ello y si bien tampoco Calderón a dicho nada, poner el tema central en la mañanera y el berrinche del presidente al no querer contestar el cuestionamiento, hace que Felipe Calderón sea altamente candidateable.

¿Quién lo diría? Que uno de los “periodistas” más apapachados por el presidente de la nación, le metió digamos un cuatro y cayó, quemándose de tal manera, que poco falto para que el propio Obrador contestara “Claro que sí, hasta yo votaría por Felipe Calderón”.

Estas mañaneras, lo he venido diciendo, si bien ya sabemos son las que le dan vida al presidente, también se pueden volver peligrosas en este afán por no hablar de temas delicados, como la supervivencia de los mineros, y quererse hacer los chistosos, llevando incluso a “desnudar” al presidente, exhibiéndole como un hombre rencoroso, que no dejará pasar a quien no le caiga bien y que no gobierna para todos. Y evidenciando que le cae re mal Felipe Calderón.

Y es que ayer, varios medios hacían el comentario de que ayer Lord Molécula por primera vez en la mañanera no estaba sentadito en la fila primera como siempre, sino que lo habían pasado hasta atrás, así que seguro hizo berrinche y no crean, ahí como lo ven, él tiene mucha información valiosísima en sus manos, que casualmente hoy se le da el turno para hablar y sale con esto.

A veces si juegas con fuego, te puedes quemar.

Hoy jugaron con fuego. Y se quemaron.

Felipe Calderón tan tranquilo, yo creo, mientras dormía, porque la intervención de Lord Molécula fue muy tempranamente, me lo imaginé sin entender ahora sí nada y aventándose el “y yo porqué?” Que todos ya conocemos.

Veremos ahora qué contesta Felipe Calderón. Esperemos que él sí diga algo.

Es cuanto.