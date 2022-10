No hay premio para el “Químico”. La realidad es solo una. Su nombramiento como Secretario de Turismo es una salida política. No resuelve sus problemas. La causa penal sigue su curso y Benítez Torres deberá defenderse. El golpe político de desaforar un alcalde más, tenía riesgo para Morena a nivel nacional. Rocha Moya ataja el problema. Lo dicho, los problemas de Sinaloa se quedan en Sinaloa. No lo serán para Palacio Nacional.

La declaración del Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cázares es lapidaria. Ofrece primero, no juzgar a priori. Después, que la Fiscalía continuará con su investigación y si el “Químico” resulta inhabilitado, deberá irse del gabinete. Además, el mensaje que le envía es contundente. Que en él hallará un aliado con causa común, pero en el proyecto de Rubén Rocha Moya. En dos minutos sentenció la vida política del ex alcalde.

Luis Guillermo Benítez se queda sin la alcaldía y escorado a una secretaría. Ahora deberá trabajar alineado al proyecto de su jefe el Gobernador Rubén Rocha Moya. Caso contrario, su primer detractor será el propio jefe del gabinete. El hábil ex magistrado presidente que cuida la espalda de su amigo Gobernador.

Si alguien quiere creer que la SECTUR será un día de campo para el ex alcalde mazatleco, está equivocado. Ahí hallará de subsecretario a Fernando Pucheta. Su dos veces rival electoral y contendiente natural. En turismo, estará más que limitado en su accionar.

Por su parte, el nombramiento de Edgar González Zatarain no sorprende demasiado. Llegó a la comuna de la Perla del Pacífico en noviembre del año pasado. Con él, hubo dialogo siempre por parte de Gobierno del Estado. Tiene experiencia como gobernante y además conoce el puerto. Pocos saben que es Morenista desde hace algunos años. Es un perfil más que validado para dirigir la tierra de los venados.

Justamente es ese perfil el que termina de “derrotar” al “Químico” Benítez. Porque González Zatarain es independiente. Posee un estilo propio. Visión y voluntad propia. Anunció de inmediato cambios en el gabinete mazatleco. Esto confirma que el ex edil quedará aún más diezmado.

Al “Químico” le mostraron sus opciones. La primera era la confrontación y acabaría igual que Estrada Ferreiro, y no conforme con ello, provocándole problemas a todo su partido. La segunda, era separarse del cargo antes del desafuero e irse a casa para atender sus problemas legales con las manos vacías. Rabioso y despotricando contra Morena también. La tercera, es la que tomó. En un gesto de humildad, el Gobernador ofrece asumir parte del costo político del desastre iniciado por Benítez Torres otorgándole un reducto en su gabinete estatal. Una salida política para ganar tiempo. También para echarle lazo.

Al final, si el Químico es culpable, se acabará yendo igual del gabinete estatal. Pero las consecuencias políticas serán mucho menores. En definitiva y en mi opinión, una buena jugada por parte del tercer piso.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx