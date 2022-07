Este año sin lugar a dudas ha sido caótico para la aviación internacional; la falta de personal, las demoras y las cancelaciones, están convirtiendo este periodo vacacional en algo “inolvidable”.

Creo que el verano del 2022 será un parteaguas para la industria aeronáutica, y que definitivamente no se puede dar el lujo de repetir este mismo fenómeno para las vacaciones de invierno de este año.

Les platico: tengo una amiga que recientemente viajó de vacaciones a Europa, justo antes de comenzar el caos y la destrucción, tal y como hoy se está padeciendo en los aeropuertos de Alemania, Francia, España y Reino Unido.

Resulta que el Aeropuerto Heathrow (Londres), una de las terminales que mi amiga utilizó en su viaje el mes pasado, le envió un correo electrónico en el que -en resumen-, le informan que habrá una reducción de vuelos del 12 de julio al 11 de septiembre.

“The cap will take effect from 12 july to 11 september to ensure expected passenger levels are mainteined safely and to minimise further disruption. Similar measures to support passenger demand have been implemented at other airports both in the UK and around the world”.

Dirección del Aeropuerto Heathrow de Londres