Lo bueno, lo malo y lo que se busca en 2022

Se cierra el ciclo del 2021, con diferentes sensaciones, desde luego que cada persona tiene su interpretación en base a su filia o fobia política, pero con datos duros se hacen mejores valuaciones de los hechos y sus resultados.

El avance en vacunación en la mayoría de la población adulta generó que disminuyeran los contagios y sus consecuencias en decesos y mejora en infraestructura del sistema hospitalario. En esta semana se superó el 70 por ciento de vacunación completa sobre la población con más de 140 millones de dosis aplicadas (doble y solo una- Fuente ONU). México tiene presupuestado 32 mil mdp por 310 millones de vacunas.

La pensión para adultos mayores de 65 años supera los 10 millones de personas en el país que reciben ese apoyo bimestral, que para este año serán 190 mil mdp, cada año se incrementará en promedio 1 millón de personas adicional en el padrón de beneficiados y su depósito en monto se duplicaría para el 2024.

Jóvenes construyendo el futuro, que vincula a personas de entre 18 y 29 años, que se vinculan con empresas, talleres, instituciones, negocios en general, donde desarrollan conocimientos y hábitos. Durante la capacitación reciben 4 mil 300 pesos mensuales, seguro médico y contra riesgos de trabajo, es un programa de 12 meses, el 60 por ciento ha logrado un contrato permanente, quien no está capacitado, solo aspira a un 20 por ciento de oportunidad de encontrar empleo. El 60 por ciento son mujeres, por lo que esta base de la población que supera el padrón de los 2 millones de personas, contando con un presupuesto de 10 mil mdp.

Programa de apoyo a para niños y niñas hijos de madres trabajadoras. Existe apoyo bimestral por infante de 1 mil 600 pesos para madres con niños menores a 4 años. Otro apoyo bimestral para niños con discapacidad menores a 6 años por 3 mil 600 pesos. El padrón de personas inscritas como madres solteras es de 1.5 millones, se estima un promedio de 3 millones de menores inscritos, lo cual tiene un presupuesto anual de 30 mil mdp.

Hay cuatro programas emblemáticos del presidente, estos son 4: Tren Maya (200 mil mdp), AIFA (80 mil mdp), Dos Bocas (200 mil mdp) y el Transístmico (1,500 mdp), todos con diversos avances y que su acuerdo publicado en el DOF es de que sí o sí se van a hacer. Todas las obras con avance mayor al 50 por ciento, destaca AIFA con un avance del 90 por ciento que se concluye en 2022. Fuente SHCP.

En resumen son los cinco temas que han destacado en avances, adicional al incremento del salario mínimo que lleva 4 aumentos consecutivos y que apoya el salario de bienestar básico y que sin duda apoyan los índices del 65 por ciento de aprobación. Situación que la oposición no ha sabido contrarrestar, pues solo se representan a ellos mismos y sus intereses creados, reciclándose constantemente perdiendo credibilidad. No buscan más que la queja y no representan a los sectores de a la clase baja ni a la clase media, menos a la micro, pequeña y mediana empresa y se han enfocado a representar a grupos afines con sus intereses, que son cada vez más extremistas, a los intereses de grandes corporaciones nacionales y extranjeras, a decir que no a todo proyecto, sin aportar y sin reconocer nada y sin autocrítica.

El presidente López Obrador ha sido activo en la arena pública nacional y ha tenido buenas participaciones en su vistas a Estados Unidos, sin embargo también tiene puntos que han sido contradictorios y que limitan su gestión de gobierno. No se trata de que prometer no empobrece o de que las mejores promesas son las que no se cumplen.

Prometió un crecimiento del 4 por ciento anual y no ha cumplido, en parte por la pandemia y también por no involucrar y comunicarse con la iniciativa privada y no solo a la cupular sino a la micro, pequeña y mediana empresa en sus planes e involucrarlos con nuevos interlocutores con credibilidad en los negocios. Si no hay crecimiento, ¿de dónde sacara recursos para los programas sociales? El sector público puede ahorrar pero los recursos se generan en el sector privado. Los cambios constantes en el Sector Financiero Publico, con tres secretarios de Hacienda, además de los cambios correlacionados en otros cuadros (CNBV), reflejan que no hay confianza y que limita a sus funcionarios y eso se transmite a la inversión privada, la cual espera mejores momentos.

Competencia Financiera sigue igual, concentrada en 4 bancos extranjeros y un mexicano. Continúa la falta de apoyo financiero al sector productivo, los grandes siguen concentrados en crédito corporativo, hipotecas y comisiones, le bajaron ritmo al consumo por el tema pandemia. La Banca de Desarrollo sin crecimiento y con una tendencia que puede significar el peor sexenio en los últimos 30 años en gestión de crédito al sector productivo, se ha enfocado al Banco del Bienestar y se ha hecho una rotación constante de cuadros directivos que solo reflejan que no hay rumbo y ya estamos en el inicio en su cuarto año de gobierno, se ve difícil recuperar el terreno perdido. Adicional a ello el mercado bursátil sigue empequeñeciendo su tamaño, sin propuesta para incentivarlo ampliando la base de emisoras, siguen los mismos e incluso deslistándonse y sin esquemas creativos y suficientes de financiamiento en el mercado de deuda para las MIPYMES.

Acabar con la corrupción no es la realidad que el señala en sus conferencias y reiterados argumentos, el que determine como si fuera juez y no lo es, quién sí es honesto y quien no, no es una facultad democrática concedida con el voto, ni un don divino reconocido. Son los hechos y la percepción de la sociedad, tenemos el índice de corrupción de Transparencia Internacional nos ubica en el lugar 124 de 180 países evaluados y el peor calificado de la OCDE, que de 37 miembros es el lugar 37.

Un sistema judicial que no da resultados ni en el fuero común, ni el federal, nada de que ya no hay corrupción. La corrupción también se compone de impunidad y burocracia. De acuerdo al Índice de Estado de Derecho elaborado por World Justice Project, México ocupa el lugar 99 de 126 países calificados, no hay avance en el estado de derecho, son de los que dirán trabajando duro, más bien durando en el trabajo sin resultados.

La inseguridad siguen sin ser un compromiso cumplido, es cierto que heredo una pesada carga, pero ya ha desplegado e incrementado el número de elementos en la Guardia Nacional, del Ejercito, de la Marina y hay regiones en donde los estados y sus gobiernos locales siguen rebasados, lo cual con la dosis de amarillismo mediático de cada día por ser la nota roja, impacta en la percepción de la sociedad. El INEGI reporto que la población se siente insegura en un 75 por ciento, en el 2018 era del 78 por ciento, así que esta estancada la percepción de seguridad, además de que el 90 por ciento de los delitos no se denuncian pues los MP y los jueces no hacen su tarea si no hay metálico o de plano por ineptos.

Estamos a unas semanas de iniciar el 2022, sin duda que las expectativas y esperanzas son un mejor año para todos en sus actividades. El presidente ha trabajado duro en varias líneas de gestión, pero tiene áreas de oportunidad para mejorar, igual que todos nosotros, tiene el bono democrático de la mayoría y prometió no fallar. Debe cumplir en lo que está a su alcance, las personas en general esperan ver que la inseguridad, el abasto de medicamentos, la generación de empleos y el estado de derecho mejoren sustancialmente a partir de este próximo año.

Que se acerque al sector privado en las regiones y no solo con los “machuchones” del poder económico, sino a los que invierten en sus localidades, que generan empleos formales, que no están esperanzados a las tandas del bienestar, sino a tener la posibilidad de continuar con sus negocios de manera productiva, segura y dar lo mejor por México. El bienestar lo genera el sector privado en su conjunto y es el aliado clave para crecer económicamente en lo que resta de este sexenio.

Mario Sandoval en Twitter: @MarioSanFisan