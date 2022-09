No es golpeteo contra el presidente como seguramente otra vez se creerá y se pensará. Es una necesidad apremiante y urgente el que Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, renuncie. Si es verdad que no es corrupta, lo tiene que hacer.

Porque sostenerse en un cargo donde hay incompetencia es corrupción. No duda de que tenga buenas intenciones, y mucho menos dudo que quiera muchísimo al presiente, pero eso no es suficiente. Debe de tener sí o sí conocimientos pedagógicos y educativos que el puesto le exige y ya se demostró que no los tiene.

Los obradoristas han tratado de defender este grave error, asegurando que la comunicadora Danielle Dithurbide lanzó preguntas muy difíciles y a modo para tenderle una especie de trampa a la ahora Secretaria y así, contestara mal.

La verdad es que esto no fue así.

Vi toda la entrevista completa y las preguntas no son complejas, ni capciosas, son preguntas lanzadas para alguien que ocupa un lugar importante, como una Secretaría.

La pregunta en especial de Dithurbide acerca de cuáles son las adecuaciones ante el nuevo esquema educativo para el aprendizaje de las matemáticas para niños de tercer año de primaria fue directo, inteligente y claro.

¿Cómo se van a enseñar las matemáticas con el nuevo programa educativo?

En la entrevista, doña Lety por más que intentó no logró brindar una respuesta clara acerca de cuál será el nuevo proyecto educativo. Es evidente que al desconocer esto, mucho menos iba a poder contestar que con el nuevo modelo educativo cuál sería el método de enseñanza para las matemáticas.

Y es que la respuesta, para los que nos hemos dedicado muchos años a la educación y a la psicóloga era sencillo: Era que se tendrían que hacer adecuaciones curriculares para recuperar el rezago educativo de los niños, brindando contenidos de ciclos escolares anteriores a los niños, de manera que recuerden y refuerzan sus conocimientos perdidos y poco practicados por pandemia.

¡Y ya!.. Era todo.

Pero fue muy muy grave que la secretaria lanzara un “no podría contestar eso”. Con esa respuesta, esta maestra (porque es el único currículum que presenta, que es o fue maestra) debería de quedar destituida.

Porque verdaderamente no sabe nada.

No hay manera de defenderla. Si se observa bien toda la entrevista se ve que divaga, intenta echarle ganitas para responderle a la altura a la comunicadora, pero termina por caer en el fango de la ignorancia y el desconocimiento.

De seguir esta mujer ocupando el cargo de secretaria de Educación, el presidente nos esta claramente diciendo que no se acabó la corrupción en su gobierno.

Y es que vuelvo a insistir, que ella sostenga un cargo en donde no conoce los lineamientos y procesos educativos, la hacer ver cómo incompetente y es que es incompetente, luego el que siga ahí pues la hace ser una corrupta .

Corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. No hay más.

Y si este error lo cometió Leticia iniciando como secretaria ¿qué le espera a niños y niñas en el sistema educativo de este país? No lo podemos permitir .

Y ojo. Tampoco se crea que esto nada más afecta a escuelas públicas. Las privadas también se rigen por lineamientos de la SEP.

Los niños y maestros se encuentran en un verdadero colapso, porque los chicos que intentaron hacer ese cambio de mentalidad emocional, físico y psicológico , de primaria a secundaria, están llegando con entremés lagunas y huecos en el aprendizaje porque al final de cuentas fueron dos años de pandemia donde no obtuvieron conocimientos reales.

Entonces los maestros ya no saben qué hacer.

Si tratar a niños de 1ro de secundaria como si fueran de quinto de primaria y a su vez, los niños de tercero de primaria tampoco pudieron dar ese brinco emocional y pedagógico del kínder a primaria.

Por eso es que yo plantearía que los maestros se regresen para atrás en temas y contenidos escolares para reforzarle a los niños conocimientos olvidados o no aprendidos y así poder y disminuyendo estas lagunas.

Pero bueno, no soy secretaria de Educación Pública y quizá nadie me haga caso, pero en verdad es algo que yo propondría. De otro modo continuar con un esquema educativo sin considerar que hubo una pandemia será el acabose para los estudiantes y maestros.

Pero esa instrucciones debería de venir de la SEP. Si no viene por órdenes de la SEP ese cambio, los maestros no pueden hacer nada.

Y si a eso le agregamos que la que dirige la SEP no sabe nada, estamos perdidos.

Por mero berrinche y soberbia el presidente no va a destituir a Leticia Ramírez.

Es Leticia quien como maestra, como persona que se dedica a enseñar valores, debería de renunciar.

Pero eso pasaría en otro país.

Estamos en México y estamos perdidos.

Es cuanto