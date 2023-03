“Tuvo que ser mentira, porque no puedo creerme que tu amor sea tan frágil. Doy un paso hacia él, de modo que solo quede un espacio de escasos centímetros entre nosotros y los otros no puedan oírnos. Sigo siendo la persona que moriría antes que matarte —le aseguro, recordando la simulación del ataque y el palpitar de su corazón bajo mi mano—. Soy justo quien crees que soy. Y, ahora mismo, te estoy diciendo que sé..., que sé que esta información lo cambiará todo. Todo lo que hemos hecho y todo lo que estamos a punto de hacer.” VERONICA ROTH, ‘INSURGENTE’

Demasiado tarde, demasiado poco y dejándonos con la duda del porqué guardó silencio por tanto tiempo…

Santiago Creel presentó un video donde se queja de los desplantes realizados —y calumnias lanzadas— por López Obrador en la mañanera. Reveló, para algunos, material inédito: que él fue el abogado del primer mandatario y que ayudó al tabasqueño en años aciagos, mucho antes de los comicios del 2006.

Creel está convencido de que él será el candidato de la oposición para el 2024; de hecho, ya dijo que estará listo para las elecciones y que ya le toca.

Hace algunas semanas, el legislador sacó un primer video donde se hacía llamar “señor Constitución”, por aquello de cómo había señalado el error sobre la escolta militar que haría los honores a la bandera en el Congreso. Más allá de lo que cada quien opine del video, lo que sucedió después demuestra que sería un candidato perfecto… Perfecto sí —al menos en este momento— para ser vencido por Morena.

¿A qué me refiero? La respuesta de Creel al asunto descrito antes fue un remedo del Abrazo de Acatempan, el cual, además, terminó en venganzas de todas las partes (otro político que no conoce de historia). Y no es que requiramos más peleas en el país, pero sí alguien que muestre sus convicciones y no las utilice únicamente para la foto.

No solo eso. Ante la acusación directa de los diputados de la 4T en el Congreso de la Unión al respecto de que Genaro García Luna es panista, él, como presidente de la mesa y como líder de la fracción panista, encabezó la triste huida de los legisladores de la bancada. Tardaron más de una semana en presentar contraargumentos.

Con esos antecedentes ¿daría el ancho Creel como candidato? ¿Quién está detrás de “inflar” a un personaje que tarda más de una semana en responder a las puyas?

Pareciera que los políticos de siempre ven en el músculo de la ciudadanía del domingo pasado la fuerza necesaria para lanzarse a la contienda electoral. Pero solo eso.

Como si las concentraciones de hace unos días o las marchas de antes fuera catapultas políticas y nada más.

Mas esa cantidad de gente que pide defender al INE y hacer a un lado el Plan B electoral no es sinónimo de que apoyarán a un candidato si no ofrece razones que convenzan, y estas deben ser las causas de la ciudadanía.

No les conviene entender lo que la gente volcada en el Zócalo y otras 100 ciudades del país y del mundo exigen. No escuchan ni atienden sus demandas e inquietudes; no toman en cuenta a quienes ya ni siquiera se acercan a las urnas.

Mientras no se escuchen las causas de los ciudadanos, en especial a quienes ya no desean ir a votar, poco importará el talante del candidato.

Los videos de Creel, su reciente exposición y la “tibia” mención de López Obrador en su contra resultan extraños (por cierto, “segundo día del reto y ni una sola palabra del inquilino de Palacio Nacional”, le manda decir Creel al presidente AMLO).

Y me pregunto: ¿hasta qué punto la propia 4T está inflando a Santiago?… haciéndolo pasar por alguien que puede ser el candidato de la alianza opositora.

La verdad, que López Obrador señale a una persona de la oposición sin soltar la cizaña con la que privilegia a Lorenzo Córdova o a Norma Lucía Piña se vuelve sospechoso por decir lo menos.

No es la primera vez que Creel intenta ser candidato presidencial. Lo quiso en el 2006 cuando Felipe Calderón se llevó la candidatura panista.

Y ahora no sé si le alcanzará para competir contra Morena. Se esboza complicado que pueda crecer y que, en caso de llevarse la candidatura, los morenistas no le saquen trapitos al sol de cuando Creel fue titular de Gobernación con Vicente Fox y promotor del desafuero de Andrés Manuel. ¿Es esa la tirada? ¿Destrozarlo cuando ya sea candidato?

A ver si no ocurre lo de siempre: que el que hoy acapara los reflectores, termine como una llamarada de petate más. Quemado, dividiendo a la alicaída oposición y ayudando con ello a Morena.

Tal vez López Obrador y la 4T estén haciendo lo mismo con Creel que hicieron en el 2018 por una parte con José Antonio Meade (ayudar a crecerlo artificialmente) y con Ricardo Anaya (perseguirlo judicialmente) con el fin de dividir a la oposición. O quizá me equivoque.