Analistas madrugadores sobran en México. Y en todo el mundo, supongo. Uno de ellos acaba de leer a Joaquín López Dóriga en Milenio. Me ha comentado el siguiente párrafo escrito por el columnista del diario propiedad de don Francisco González:

“Tras ser aprobada por la operación Adán Augusto la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la gestión de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, el mismo secretario de Gobernación realizará un recorrido por los 32 congresos locales, que le dará una exposición política que ningún aspirante ha tenido. Y aún hay quienes le dudan”. López Dóriga

El amigo que me hizo llegar sus reflexiones por WhatsApp me dijo: “Ustedes en SDPNoticias se están equivocando al solo medir a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard; es un error pensar que por sus bajos números en las encuestas Adán Augusto López no será candidato de Morena. Como dice López Dóriga, el secretario de Gobernación sí es hermano “de verdad” del presidente López Obrador. Y me late que Joaquín tiene razón: AMLO hará candidato presidencial a Adán, independientemente de lo que digan las estadísticas”.

No es que no midamos a Adán Augusto: lo hacemos. Pero, por sus muy bajos números, no aparece en la publicación del tracking realizado por MetricsMx para SDPNoticias. Por cierto, en todas las encuestas es la misma cosa: hoy damos a conocer un promedio de cinco encuestas —de El Financiero, El País, Reforma, El Universal y SDPNoticias— y la verdad de las cosas es que el hermano de verdad de AMLO nomás no ha crecido, y ya tiene bastante tiempo en la carrera:

1º Con 43.6% de las preferencias tiene en promedio Claudia Sheinbaum. 2º Con 36.2% de las preferencias tiene en promedio Marcelo Ebrard. 3º Con 11.0% de las preferencias tiene en promedio Ricardo Monreal. 4º Con 9.2% de las preferencias tiene en promedio Adán Augusto López. Encuesta promedio

Adán puede ser el favorito de la mayoría de los gobernadores de Morena—de las gobernadoras no tanto ya que se identifican con la única mujer, Sheinbaum, con posibilidades de llegar a la presidencia de México—.

El secretario de Gobernación puede tener más apoyo que cualquier corcholata entre la comentocracia —no es López Dóriga el único hechizado por el hermano de verdad de AMLO—.

Adán Augusto puede ser —y no dudo que lo sea— el preferido en el poder legislativo y hasta en la corte suprema.

Pero, a pesar de todo lo anterior, creo que estamos obligados a creer en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador: el candidato o la candidata presidencial de Morena será la corcholata que gane en las encuestas, y en los estudios demoscópicos el primer lugar solo pelean Claudia y Marcelo.

Adán Augusto o no cree en la palabra de AMLO —quizá el secretario de Gobernación piensa que la candidatura será al viejo estilo priista del dedazo— o ha elegido la estrategia equivocada.

¿Por qué la insistencia de Andrés Manuel en la encuesta para seleccionar al candidato o la candidata de Morena?

Porque AMLO siempre ha sido un líder entregado al pueblo y no a la clase política. La encuesta es una manera bastante eficaz de saber cuál de las corcholatas es la que tiene más contacto con la gente.

Adán Augusto tendrá que hacer mucho más que solo conquistar el aprecio de políticos profesionales y de columnistas. Es decir, si quiere crecer en las encuestas.

El tracking o sondeo continuo o encuesta de seguimiento

Antes de hablar de un cambio importante en el tracking nacional diario de MetricsMx, diré que la Fundéu de la Real Academia Española sugiere no usar el anglicismo tracking. Y es que hay alternativas válidas en español, como sondeo continuo (o continuado) o inclusive encuesta de seguimiento. El problema es que tales expresiones no se han popularizado en la demoscopia.

Entonces, seguiremos usando tracking para referirnos a encuestas que parten de una muestra inicial amplia, por así llamarla, y que se actualiza con frecuencia —en el caso de MetricsMx a diario— eliminando un número de casos más para reemplazarlos por otros más recientes.

MetricsMx entrega cada día a SDPNoticias un tracking presidencial elaborado a través de encuesta telefónica de robot de 1,050 casos semanales, con margen de error de +/-3.02% y 95% de nivel de confianza.

En cada escenario —aspirantes de Morena, del PAN, del PRI y de MC— en la publicación del tracking de MetricsMx se muestran solo los punteros.

En lo que se refiere al partido de izquierda, en varios meses no había habido cambios importantes: Claudia Sheinbaum se había mantenido consistentemente con una ventaja sobre Marcelo Ebrard de entre 1 y 2.5 puntos.

Pero, en la última semana, Claudia avanzó y Marcelo se estancó, de tal modo de que la ventaja de la jefa de gobierno ya es de más de 4 puntos; ya son dos días así, lo que es digno de destacarse. Debido a la forma en que está diseñado este tracking los datos de ayer entran en la muestra sustituyendo los de hace una semana, así que los cambios no son tan abruptos. Cabe entono ces esperar que la siga ampliándose hasta que la diferencia se estabilice en los siguientes días.

Una explicación de que la ventaja de Claudia sobre Marcelo haya crecido en tan pocos días puede estar en el impacto del escándalo del libelo El rey del cash que deja mal parado a Ebrard y que a Sheinbaum prácticamente no le afecta.

Otra explicación, más creíble, es que ha sido más eficaz el trabajo de la jefa de gobierno para acercarse a la gente que el realizado por el canciller.

¿Cuándo entrará Adán Augusto en la publicación diaria del tracking? Cuando crezca en las encuestas, lo que no ocurrirá si se concentra en ganar adeptos solo entre la clase política, casi siempre tan alejada de la gente normal.

¿Por qué Ricardo Monreal entre los aspirantes de Movimiento Ciudadano? Porque ha sido insistente en que si no le dan la candidatura de Morena —no se la darán si no se la gana, y evidentemente por sus números en las encuestas eso no ocurrirá—, entonces será candidato de cualquier otro instituto político, y el único que podría abrirle la puerta es el dirigido por uno de sus amigos, el senador Dante Delgado.