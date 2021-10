Las visitas a México, insistentes de “Alto Nivel”

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza hoy 8 de octubre de 2021, un encuentro con funcionarios de Estados Unidos, presididos por el secretario de Estado, Antony Blinken, en el marco del Primer Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad.

Se ha hecho ya una costumbre que en este sexenio de López Obrador las visitas a México de los llamados funcionarios de “Alto Nivel” sean constantes.

Para empezar, el término “Alto Nivel” ha sido muy usado tanto por Marcelo Ebrard como por el presidente. Si bien es importante llamar a gente como el secretario de Estado Antony Blinken de “Alto Nivel”, es ponerse un poco o un mucho por debajo a los funcionarios mexicanos.

El presidente ofreció a la comitiva un desayuno y después un recorrido por Palacio Nacional, la verdad como si fuera suyo, (me gustaría saber qué piensan los funcionarios ante este gesto del presidente).

Luego, les dijo lo siguiente:

”Mucho gusto estar aquí, un saludo muy afectuoso para el presidente Biden y la invitación para que cuando él pueda nos visite”, señaló López Obrador al dar la bienvenida a la delegación del gobierno de Estados Unidos.

Es decir como que no quiere la cosa " a ver qué día nos quiere visitar Biden de favor”. Francamente humillante.

Y es que esta visita parece más un cateo de la policía estadounidense a Palacio Nacional, que una visita diplomática. Y no es la primera vez que vienen funcionarios de allá, los de “Alto Nivel”, a México.

No podemos negar que la actitud que ha tenido el presidente mexicano con el presidente Biden no ha sido la mejor: ha habido serios señalamientos contra el gobierno de USA por el uso de las armas, por intromisión, por falta de apoyo para Centroamérica, y un largo etcétera. Todas estas afrentas de parte de nuestro presidente al presidente de los Estados Unidos.

Biden, diplomáticamente, ha aguantado, pero no del todo. Por eso manda a su gente de “Alto Nivel” como para marcar territorio, como para que se sepa al final quién tiene el poder y quién manda. Un mensaje entre líneas de que el nivel discursivo de Obrador podría llegar a cansarlo.

Llegaron todos los funcionarios de “Alto Nivel” en un operativo por demás llamativo, por no decir escandaloso. Me dicen que así debe de ser, por protocolos de seguridad, pero tengo mis dudas. Tanto show llegando a Palacio Nacional con camionetas blindadas y torretas prendidas, no creo que fueran del agrado del presidente de México, pero creo más bien fue un plan, diríamos en nuestro país, con “maña”. Estados Unidos nos viene a recordar quién es él. Y aunque ancestralmente siempre hemos vivido bajo su sombra, hoy en medio de una pandemia y de una crisis mundial, los tratos y formas por parte del presidente AMLO ya debieran ser otros.

Biden le debe el muro humano al presidente de México. Por eso es que el presidente Obrador, con toda seguridad, siempre dice: “nos necesitamos mutuamente”.

Veremos qué frutos arrojará esta visita o si nada más fue un mensaje entre líneas…