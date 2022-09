Bienvenidos amantes de la gastronomía. Nos da mucho gusto que dentro de los mejores 100 chefs a nivel mundial encontremos a cuatro mexicanos. Ello confirma lo que hemos hablado sobre el gran talento que tenemos en el país, grandes cocineros que ponen en alto la comida mexicana. En la lista “The Best Chef Awards 2022″, sexta edición, en la que participaron 200 chefs de todo el mundo, México tiene presencia a través de:

Jorge Vallejo , fundador de Quintonil, en la CDMX , ocupando el lugar número 57 de lista.

, fundador de Quintonil, en la , ocupando el lugar número 57 de lista. Elena Reygadas , chef de Rosetta, También en la Ciudad de México, con el lugar número 73.

, chef de Rosetta, También en la Ciudad de México, con el lugar número 73. Karime López , de Gucci Osteria, en Italia . Ella en el número 82 de la lista.

, de Gucci Osteria, en . Ella en el número 82 de la lista. Santiago Lastra: chef de Kol, en Reino Unido, en el lugar número 84 de este ranking.

A todos ellos les mando un abrazo fraterno y muchísimas felicidades, nos da un enorme gusto que se reconozca a nivel internacional a tan grandes cocineros, hombres y mujeres comprometidos con su trabajo, que cuidan y acrecentan nuestra gastronomía.

Ellos saben perfectamente que la base de nuestra alimentación, como seres humanos, son las semillas. Fue enorme el paso que dimos como humanidad al aprender a cultivar nuestros alimentos y dejar de ser nómadas; establecernos como sedentarios fue por la vital importancia de la agricultura. Ahí se sentaron las bases para llegar a lo que ahora somos.

Por eso quiero invitarlos a la “Feria Nacional de Intercambio de Semillas”, que se llevará a cabo en Cencalli, Complejo Cultural “Los Pinos” Calzada del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Sección, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, los días 24 y 25 de septiembre. Además la entrada será gratuita, en un horario de 11 de la mañana a las 6 de la tarde.

El evento tiene la finalidad de promover el intercambio de conocimiento y la conservación y mejoramiento de las diferentes razas de maíz mexicano, y de sus especies asociadas, buscando que sea a través de una milpa que cumpla con estándares sustentables.

Habrá también ofertas culturales, como talleres, danza, música, conversatorios. De igual manera se tendrán exposiciones, venta de semillas y productos. El día internacional del maíz es el 29 de septiembre, y por alocado que parezca, en esta gran metrópoli, en su zona rural, todavía hay siembra de una gran diversidad de maíces nativos.

Podemos encontrar variantes como el cacahuacintle, muy socorrido para la elaboración del pozole, también maíz rojo, rosa, blanco, amarillo, palomero y azul.

Eso lo saben muy bien nuestros chefs mexicanos; conocen la importancia de la materia prima, y es por eso que en los rankings varios de ellos aparecen, pues la base del éxito de un restaurante son la calidad de los productos que ofrecen a sus comensales.

No importa dónde lo disfruten; puede ser en un restaurante de altos vuelos o en el puesto garnachero de la esquina, el maíz va de la mano con nuestra gran cultura culinaria. El cuidado de sus semillas es un tema de interés para todos. Por ellos les pido que no falten a la feria, y si pueden antes de que acabe el mes, degusten un rico elote, en cualquiera de sus presentaciones. Dicen, y dicen bien: “Sin maíz, no hay país”.

¡Bon appétit!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera