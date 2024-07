No ha habido una sola vez que no se me erice la piel cuando son Olimpiadas. Para mí, después de un larguísimo proceso de enfermedad, llegar a ver de nuevo, después de cuatro años otras Olimpiadas más es un milagro.

Pero creo que es un milagro para todos los que estamos vivos. Nos guste o no nos guste el deporte, de pronto sin darnos cuenta nos vemos inmersos en las competencias donde participan mexicanos y también jugamos a saber más de lo que sabemos de cada disciplina.

Pero vibrar con ese sentimiento es único y especial y se vale emocionarnos así.

Las Olimpiadas ya están a la vuelta, justo el viernes inician y su transmisión será por canales abiertos o plataformas digitales a las 11:00 de la mañana.

Un espectáculo que no nos podemos perder porque además, por primera vez la inauguración será en barcos en el siempre famoso Río Sena, siendo así la primera vez que una inauguración no se celebra dentro de un estadio olímpico.

Me parece maravillosa la decisión, imagino por el tema de Covid tendrían mucho más controlada la logística, quizá por eso lo hayan decidido hacer así pero ya veremos con qué nos sorprende París.

Hace 4 años vivimos unas Olimpiadas que se desarrollaron en Tokio muertos de miedo y encerrados, eran tiempos de la pandemia, por lo que realmente pasaron desapercibidos un poco, el miedo de morir era más grande que ver las Olimpiadas.

Pero ahora se celebra el regreso a la normalidad, a la libertad y será maravilloso ver desfilar a nuestra delegación mexicana (por ahí de la 1:30 pm) porque todos sabemos lo difícil que ha sido para ellos llegar hasta este punto: sin apoyos, sin cobijo de ninguna institución deportiva ni mucho menos de sus dirigentes, ahí están estoicamente y diría yo hasta heroicamente dándolo todo por conseguir medallas para México.

Tenemos esperanza en que por supuesto el equipo de nado sincronizado o natación artística como ahora le llaman consigan medalla, pues lo que hicieron en el Mundial de Nado Sincronizado fue una joya que me hizo hasta llorar (busquen en Google su participación, por favor no se la pierdan) la pasión con la que ejecutaron su nado las llevó a ganar medalla de oro.

El 5 de agosto será su participación. México entero estará volcadas en estas verdaderas artistas.

Y ni qué decir de Alexa Moreno en gimnasia la de medallas que ha conseguido en sus campeonatos mundiales, ahora también será una de las favoritas para verla por ahí del 28 de Julio.

Así que los ojos de todo México estarán sobre ellas que son magníficas.

No creo que no se lleven medalla, sería imposible de imaginar. Los atletas mexicanos de Tiro con Arco, los clavadistas, los maratonistas...

¡Madre mía! Serán 32 estadios los que habrán para que se desarrollen las distintas competencias. Jamás había sabido de tantos recintos en las Olimpiadas pero al parecer tienen la intención es que a partir del 2025 las villas se conviertan en 2,800 viviendas, incluyendo 2000 para familias y 800 para estudiantes con una capacidad total para 6000 residentes.

¡Vaya extraordinaria forma de reciclar todo lo que se usa en las Olimpiadas, para beneficio de otros en el futuro!

Otro dato: Por primera vez la participación femenina quedará a la par que la masculina, es decir habrá un 50% de mujeres atletas y un 50% de hombres atletas.

París será sede estas Olimpiadas por tercera vez: pues en 1900 y 1924 se realizaron Olimpiadas ahí, pero esta vez París se une a Londres como las dos únicas ciudades que han albergado los juegos en tres ocasiones.

Y bueno por aquí les estaré escribiendo lo que desde mi corazón y mi nostalgia me provocan los Juegos Olímpicos. Esos que veía con mis padres y hermana por televisión con emoción y sorpresa pero que ahora ya no están

Escribiré no desde la experiencia que tienen otras personas en temas deportivos y olímpicos. Escribiré simplemente desde el corazón.

Estos Juegos Olímpicos que vuelvo a vivir a pesar de algunas complicaciones de salud y de haber librado el Covid en el 2023 que se convirtió en neumonía.

Vivir estos Juegos Olímpicos es realmente volvernos más agradecidos con aquel que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy y vivir las Olimpiadas en París 2024.

Vale la pena organizarnos para que el viernes por la mañana podamos estar atentos y dispuestos para disfrutar una muy especial inauguración.

Nos estaremos viendo por aquí

Saludos y abrazos a Phryge, la nueva mascota, el nombre se deriva de los gorros frigios típicos de la cultura francesa.

La emoción está por comenzar.