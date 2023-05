Irreverente

Les platico:

Kearny es una de las firmas mayormente consultadas por los fondos internacionales de inversión respecto a los destinos más propicios para hacer negocio.

Su reporte de marzo pasado excluye por cuarto año consecutivo a México de la lista de los 25 países más atractivos para captar inversión extranjera directa.

Casualmente, son los primeros cuatro años del gobierno de López Obrador.

Nuestro país está rankeado en el lugar 28.

Encabezan la lista: China, India, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Tailandia, en ese orden.

Respecto al factor “confianza”, México está en el lugar 10.

Los primeros son Estados Unidos, Canadá y Japón, también en ese orden.

Durante el 2022, el gobierno mexicano invirtió $39,259 millones de pesos, de los cuales, el 56.4% se destinaron a Pemex; el 20% a la CFE; el 12.2% a comunicaciones y transportes; 5.9% al corredor ferroviario del Istmo de Tehuantepec y el restante 5.5% al sector salud y al Ejército.

Kearny incluye a México en el capítulo de mercados emergentes y en estos países, los inversionistas consideran como factores más importantes para NO llevar ahí su dinero:

1. Inestabilidad política.

2. Entorno regulatorio.

3. Calidad de la infraestructura.

4. Disponibilidad de talento especializado.

5. Capacidad tecnológica.

6. Movilidad del capital humano dentro y fuera del país.

7. Costo de la mano de obra.

8. Falta de incentivos gubernamentales para la inversión extranjera.

9. Volatilidad macroeconómica.

Si confrontáramos estos nueve factores con voceros del gobierno de López Obrador y con él mismo, seguramente dirían que México…

1. Tiene estabilidad política.

2. Un amigable y equitativo entorno regulatorio.

3. Infraestructura suficiente para recibir inversión extranjera.

4. Talento más que suficiente.

5. Capacidad tecnológica disponible y competitiva.

6. Disponibilidad del personal mexicano para moverse dentro y fuera del territorio.

7. Atractiva mano de obra.

8. Suficientes incentivos gubernamentales para los inversionistas extranjeros.

9. Cero volatilidad económica interna, aunque reconociendo que la existente tiene fuentes externas.

Pero según empresarios considerados como “capitanes” en sus respectivos segmentos, los mayores riesgos que representa México en estos momentos está en los puntos 1,2,8 y 9.

Me pidieron no mencionar sus nombres porque adujeron que los consejos de administración de sus empresas están conformados por accionistas “de dulce, de chile y de manteca” y no pueden opinar ni siquiera a título personal, pues algunos de ellos tienen contratos con el gobierno y por ende, temen represalias, lo cual confirma su evaluación negativa de los puntos señalados.

Entonces, el crecimiento de la inversión extranjera durante el gobierno de López Obrador, es la primera falacia del bienestar que divulga la 4T por todos los medios a su alcance.

Paridad del peso

La segunda es la apreciación del peso frente al dólar , pero de eso les platicaré en otro artículo.

Solo les adelanto que es ingenuo e irresponsable hacer propaganda con la versión de que este hecho se debe al buen desempeño del gobierno en materia económica.

Cajón de sastre

“Información generada por ignorantes para ignorantes, eso es a lo que tienen acostumbrados los voceros del gobierno a sus súbditos, con el único propósito de mantenerse en el poder por otros seis años”, remata la irreverente de mi Gaby.