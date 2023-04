Que me disculpen los jóvenes, que yo lo fui alguna vez, pero hay edades para todo sobre todo para tomar decisiones en el país. En mi manera de ver las cosas, es una tontería bajarle la edad requerida para ser diputada o diputado y para ser secretario de algún organismo público.

Sé que hay jóvenes que tomarían mejores decisiones que muchos de los actuales diputados y secretarios de Estado. Entiendo que hay jóvenes que tienen muchísima más experiencia de lo que pasa en las calles, en las poblaciones y en muchos lugares que los que somos mayores.

Sé que mi yo de los 18 años probablemente me diría “¿cómo quieres que tenga experiencia si no me dejas trabajar para tener experiencia?” Creo que los gobiernos tienen muchas otras posiciones en las que pueden apoyar los jóvenes que estar en una tribuna como las de las cámaras.

Las votaciones son un asunto de popularidad más que de propuestas, eso pasa en México y en todos los países del mundo. Puede ser que en algunos países las propuestas pesen más que en otros pero al final pesa más la popularidad. En nuestros tiempos, la exposición de los jóvenes hacia las redes sociales hacen que muchos voten por los que son populares no por los que tienen más experiencia y fondo político. Los partidos políticos sienten que están perdiendo ese mercado y buscan, con la reducción de edades, acercarse a una población que pudiera ser más participativa si se le impulsa con redes sociales.

Entendemos que muchos operadores políticos piensan que ese es el camino pues he visto a muchos políticos mas grandes de edad haciendo bailecitos en TikTok buscando ser mas populares.

Lo que deberían de pedir los políticos son mejores números de asistencia de los actuales diputados. Es imposible estar en la jugada cuando se tienen tantas ausencias. También deberían de buscar ser más efectivos. No darse vacaciones cuando tienen más vacaciones que cualquier trabajador “normal”.

Entiendo que los jóvenes pueden ser más apasionados pero muchos pudieran aprovecharse de esas pasiones para guiarlos de manera negativa. Creo que debería de haber una participación juvenil en las cámaras pero no para puestos de elección popular. Los limites de edad tienen que ver con la madurez, aunque existamos viejitos inmaduros.

¿Será que los partidos políticos se dieron cuenta que sus candidatos son tan impopulares que buscan nuevos candidatos en la juventud?

Lo que si deberían de pedir para tener un cargo de elección popular cierta preparación profesional, quizá una carrera y para los que no tienen carrera, algún programa de preparación profesional mientras están en su curul. Merecemos representantes políticos preparados que discutan cosas importantes y que lleguen acuerdos que sean benéficos para todos y no peleas de barrio como las que se tienen muy seguido en las cámaras.