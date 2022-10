El ajedrez humano

Sergio Pérez tendrá dos semanas de las más importantes en toda su historia dentro de la Fórmula 1, correr primero en Austin, un Gran Premio donde prácticamente es anfitrión por la gran cantidad de mexicanos que acuden al Circuito de las Américas, después, viene el evento que el propio Checo estaba esperando, en su mejor momento profesional, tendrá el “showrun” en la tierra que lo vio nacer, Guadalajara, para después regresar a la Ciudad de México y meterse al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México.

La carga emocional, la energía que recibirá Pérez por parte de los miles de seguidores que lo alentaran a cada paso, en cada evento, en cada vuelta, en cada presentación, seguro lo van motivar, más de lo que ya está, para buscar dar ese gran paso en Red Bull, ser el primer piloto mexicano en ser campeón de la Formula 1, tranquilos todos, sabemos que Max Verstappen es quien refrendo título, me refiero, al campeonato de constructores y no lo demeritemos, porque quedar en lo más alto, también significa un triunfo, ese momento, puede llegar en Austin, ¿Qué necesita la escudería Austriaca? Básicamente que uno de los sus pilotos gané o que se suban al podio, siete puntos es el número clave, Ferrari se sabe vencido y más bien su discurso de actualizaciones y mejoras se centra ya en el próximo año.

Checo penalizó este fin de semana cambiando motor de combustión interna para llegar con más caballos de fuerza a México, cinco lugares que seguro podrá remontar con el toro que trae al volante, lo interesante será ver, más allá de quien gané en Texas, si a Pérez le van a apoyar para poder pelear por la victoria en suelo azteca, es el morbo, es el murmullo de la afición que reclama un cariño al mexicano que tanto ha protegido y auxiliado a Verstappen en momentos claves de estos casi dos años de ser su coequipero.

Pero las cosas van más allá de dejar que gane Checo, no es tan simple, desde el orgullo y competitividad de Max, no sé si acatará esta orden, ahí, Sergio tendría que hacer una calificación casi perfecta, quedar mínimo en primera línea y a partir de eso, que su ritmo de carrera le lleve a que su equipo le de las herramientas desde la estrategia para que suene el himno nacional en el Foro Sol, ¿se imaginan? Pero no se ilusionen, porque insisto, no es tan sencilla la ecuación.

Por lo pronto pensemos en el GP de Estados Unidos, hace un año, ahí, Checo tuvo la pole position a dos minutos del final, arrancó tercero, en la alargada volvió a cederle el paso a Max para que a la postre, el neerlandés venciera en un final de alarido a Lewis Hamilton, Checo finalizó tercero, en una carrera desgastante, por el calor y la falla en la manguera de suministro de agua que lo tuvo al borde del colapso.

En Guadalajara, ya lo esperan, como lo que es, un héroe, esos que solo el deporte

puede encumbrar, la Minerva dejará de lado los festejos futboleros para dar abrirse a un deporte que, de ser ajeno para nuestra sociedad, hoy es tan nuestro como el que más, por estos días es tan común encontrar a un aficionado con la playera de Chivas, América o Red Bull, un fenómeno que extrañaremos y del que debemos de sentirnos orgullosos y privilegiados de poder atestiguar.

Son las dos semanas más importantes de Checo en su historia en la Formula 1, porque marcará la pauta de como cerrará en Brasil y Abu Dhabi, soñando con ese segundo lugar en el campeonato de pilotos que sería de alarido.

