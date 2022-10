Por Ever Fernando

En la temporada de 1990 de la #Formula1 el campeonato de pilotos se lo llevó el mítico y desaparecido piloto brasileño Ayrton Senna, a bordo del MP4/5B de McLaren; este sería su segundo de tres títulos que obtuvo la leyenda carioca, antes de su muerte por un accidente en pista en Imola, Italia.

Con aquel coche, en esa temporada logró seis victorias, once podios y diez Pole Position; números que se tradujeron en setenta y ocho puntos, cinco por encima de su gran rival, el francés Alain Prost, que a bordo de la Ferrari de ese año, se quedó con el subcampeonato.

Estamos hablando de una época en la que McLaren dominaba la categoría, y en la que por sus múltiples campeonatos conseguidos, se ganó el mote de ser uno de los cuatro equipos grandes del Gran Circo, junto a Ferrari, Williams, y más recientemente, Mercedes.

Ese coche ganador, vuelve a ser nota treinta y dos años después. El fin de semana pasado, se llevó a cabo el Velocity Invitational, un evento que reunió poco más de 300 coches de carreras en el trazado de Laguna Seca, allá en California, Estados Unidos. En dicho evento, McLaren llevó tres coches de distintas generaciones, entre ellos el MP4/5B, que fue conducido por el mexicano Patricio O’Ward, quien es uno de los pilotos de la estructura de Woking y que corre para Arrow McLaren en la #IndyCar.

El piloto regiomontano tuvo un fin de semana que nunca olvidará al haber tenido la oportunidad de correr con un monoplaza campeón del mundo, y que además perteneció a la leyenda de leyendas, Ayrton Senna. Incluso, en sus redes sociales presumió el hito con la grabación de la cámara on board de su casco, mientras estaba girando desde el habitáculo del McLaren.

Hay que mencionar, además, que ha sido una excelente elección del equipo el darle tiempo en pista a Pato, toda vez que la temporada de la Indy Car ya terminó hace poco más de un mes; para el mexicano es la oportunidad de tener actividad en pista en un momento en el que está fuera de competencia.

Además, le sirve como preparación para los Ejercicios Libres en los que estará a bordo del MCL36, en el viernes del Gran Premio de Abu Dhabi. En esos Libres, Pato se subirá al coche de Lando Norris, para correr esa sesión con el monoplaza de 2022 de McLaren.

Es interesante, además, que los liderados por Zak Brown hayan elegido al mexicano para esta exhibición en Laguna Seca. A Pato lo siguen teniendo en el radar, y es palpable la posibilidad de que llegué a la Fórmula Uno en algunos años.

Por otra parte, el otro mexicano, Checo Pérez, también tuvo un buen fin de semana; no en pista, porque la próxima cita es el fin de semana siguiente en el COTA, para el Gran Premio de los Estados Unidos. Sin embargo, en Claro Video se estrenó ayer un documental titulado: Checo Pérez, Never Give Up, que retrata la estadía del jalisciense en la máxima categoría, desde el punto de vista de sus más cercanos.

Esta producción original de Claro Sports, es independiente a la que se sigue grabando con la gente de Star+, - y de la que les platiqué en una entrega anterior -, que se estrenará la semana siguiente al Gran Premio de México.

Lo cierto es que el fenómeno Checo Pérez, se está convirtiendo en un activo importante para las plataformas productoras que buscan contar su historia de éxito dentro de la #Formula1.

Twitter: @elproduzer