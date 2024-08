Interesante entrevista a Ernestina Godoy en El mundo del derecho, revista bimestral de El Heraldo de México. Destaco lo más relevante de los puntos de vista de la consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum para empezar a entender el tono de la cultura legalidad en el sexenio 2024-2030.

La fiscal capitalina

Godoy empezó por recordar lo que hizo como fiscal de la Ciudad de México durante el periodo en que Sheinbaum fue jefa de gobierno:

√ “En 2018, la Ciudad de México enfrentó un año con el mayor número de delitos en su historia”.

√ “Existían autoridades que negaban la existencia de fenómenos criminales”.

√ “La creación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México representó una oportunidad única para atender esa problemática”.

√ La fiscalía capitalina nació “al servicio de la justicia, centrada en las víctimas, con una perspectiva de derechos humanos, que permitiera atender las cuestiones de género y otras condiciones de vulnerabilidad”.

√ “La atención a las víctimas y la eficiencia en la recepción de denuncias se volvieron prioridades”.

√ “Logramos investigar con profesionalismo y rigor científico, respetando los derechos humanos”.

√ “Probablemente la más profunda transformación fue en materia de atención a víctimas de género”.

√ “Incorporamos a más de 8 mil 500 servidores públicos en el servicio profesional de carrera”.

√ “Incorporamos mil nuevos policías de investigación, ministerios públicos y peritos especializados, utilizando tecnología de punta”.

Desafíos de la consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum

√ “Revisar y dar visto bueno a todos los documentos que firme (la presidenta), garantizando su legalidad y adecuación a las políticas del gobierno, en particular por lo que hace a los proyectos legislativos y disposiciones normativas que presente o se pongan a su consideración”.

√ La presidencia debe contar “con un sólido sustento jurídico que fortalezca el Estado de derecho y promueva una adecuada cultura de la legalidad en toda la administración pública federal, así como en la sociedad mexicana en su conjunto”.

√ “Desde mi posición como consejera jurídica, contribuiré a este objetivo mediante la emisión de criterios claros y consistentes para la interpretación y aplicación de las leyes”.

√ “Considero prioritario fomentar una estrecha coordinación con todas las áreas jurídicas de la administración pública federal, integrando un grupo jurídico altamente especializado, capaz de enfrentar los desafíos legales con eficacia y celeridad”.

√ “Considero relevante fortalecer la asesoría jurídica preventiva para minimizar riesgos legales y asegurar el cumplimiento normativo en todas las acciones del gobierno”.

√ “Planteo contribuir al fortalecimiento de una cultura de la legalidad mediante campañas de sensibilización y educación dirigidas tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía”.

√ Ernestina Godoy dice NO al abogañol: “Trabajaremos para mejorar la accesibilidad y comprensión del lenguaje jurídico, asegurando que las normas y regulaciones sean entendibles para todos, lo que facilitará una mayor participación ciudadana y un mejor cumplimiento de las leyes”.

√ “Las personas deben conocer sus derechos y estar al tanto de que los mismos se respeten”.

√ “He aprendido que es esencial analizar los contextos antes de tomar decisiones que afectarán la vida de las personas. Esto implica una evaluación cuidadosa de los impactos sociales, económicos y legales de cada acción, alineándose con las directrices de desarrollo con bienestar marcadas por la presidenta”.

√ “Es crucial hacer accesibles las determinaciones jurídicas a toda la población, comunicando claramente los cambios en las normas y nuevas leyes que se propongan”.

Es bueno conocer el pensamiento y los proyectos de la persona más confiable para Claudia en los temas jurídicos, seguramente también para implementar desde el poder ejecutivo la reforma del poder judicial que ha planteado AMLO.

La casa de Angela Merkel, la casa de Claudia Sheinbaum

En el tracking diario ClaudiaMetrics hemos preguntado dónde debe vivir Claudia Sheinbaum como presidenta de México, si en en el complejo de edificios de Palacio Nacional, como el presidente López Obrador; en Los Pinos, donde vivieron los presidentes del PRI y del PAN, o en su domicilio particular.

En las primeras mediciones de esta semana hubo empate técnico entre esas opciones. Pero en la cuarta medición el empate se rompió: la gente entrevistada empieza a abandonar la opción de que Claudia viva en Los Pinos.

El empate sigue entre las otras dos posibilidades: que la presidenta resida en Palacio Nacional o en su actual departamento del barrio del Tlalpan: 29.8% contra 25.3%.

ClaudiaMetrics

Me atrevo a decir que si el equipo de Sheinbaum aplicara una encuesta en la que solo se preguntara si debe vivir o no en Palacio Nacional, quizá la mayoría diría que no. Lo afirmo porque en los números de ClaudiaMetrics solo tres de cada diez están a favor de que Sheinbaum se vaya a residir en los edificios aledaños a la sede del gobierno federal.

Me dirán que lo normal es que los y las gobernantes vivan en residencias oficiales. Sí, eso es lo normal, tal como lo comenté esta mañana en El Heraldo Radio en el noticiero de Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez:

El presidente de Estados Unidos vive en la Casa Blanca .

. En Argentina el presidente tiene su principal residencia en la Quinta de Olivos .

. El Palacio de la Alvorada es la residencia oficial del presidente de Brasil.

es la residencia oficial del presidente de Brasil. En Colombia el Palacio de Nariño es la residencia presidencial.

es la residencia presidencial. El Palacio de Carondelet es la sede del oobierno y residencia oficial del presidente de Ecuador. El nombre se supone que lo puso Simón Bolívar en homenaje a su constructor, el barón de Carondelet.

es la sede del oobierno y residencia oficial del presidente de Ecuador. El nombre se supone que lo puso en homenaje a su constructor, el barón de Carondelet. El líder de China tiene su residencia en el complejo de edificios Zhōngnánhăi .

. Rashtrapati Bhavan es la residencia oficial del presidente de la India.

es la residencia oficial del presidente de la India. Sada Abad es el palacio presidencial de Irán.

es el palacio presidencial de Irán. En Israel el presidente y el primer ministro tienen cada uno su casa.

el presidente y el primer ministro tienen cada uno su casa. El emperador de Japón vive en el Palacio Imperial .

. La residencia del presidente de España es la Moncloa .

En efecto, es casi regla general que los y las gobernantes tengan su residencia oficial. Digo casi porque hay notables excepciones.

El socialista Sandro Pertini, a principios de los ochenta del siglo pasado, mientras fue presidente de Italia no vivió en el Palazzo del Quirinale , sino en su propio apartamento en Roma.